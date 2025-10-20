  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Народный журналист
  5. В Туле идет смена УК - Блог «Народный журналист» - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле планируют построить две школы за 5 млрд рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле планируют построить две школы за 5 млрд рублей

Они появятся в ЖК «Платон Парк» и ЖК «Пряничная слобода».

20 октября в Москве губернатор Дмитрий Миляев принял участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Напомним, что сегодня в Совете Федерации стартовали Дни Тульской области.

Губернатор рассказал о развитии в Тульской области инфраструктуры в сфере науки, образования и культуры. В числе основных задач регионального правительства — модернизация образовательной инфраструктуры: капитальный ремонт и строительство новых объектов.

kbv4kypq3m68m82xusvecnauelj0u9sc.jpg

Губернатор рассказал о потребности региона в строительстве новых школ для жителей активно застраивающихся микрорайонов — в ЖК «Платон Парк» на 1100 мест и в ЖК «Пряничная слобода» на 1175 мест. Проектно-сметная документация на обе школы разработана, общая стоимость строительства объектов более 5 млрд рублей. Дмитрий Миляев попросил сенаторов поддержать эту инициативу.

Также глава региона рассказал о развитии системы детского отдыха. Дмитрий Миляев поблагодарил председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову и сенаторов за вклад в сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха.

a5vodndgovxttrfxrydzbcpqlvbeqzt1.jpg

Глава региона акцентировал внимание на работе по улучшению жилищных условий студентов, проживающих в общежитиях педагогического университета. Отдельно Дмитрий Миляев отметил проект создания Межвузовского оборонного кампуса в Туле. На заседании поддержали эту инициативу.

Лилия Гумерова подчеркнула, что будет подготовлено письмо в поддержку проекта межвузовского оборонного кампуса в Туле.

На заседании также обсудили развитие культурной отрасли в регионе.

В 2028 году вся страна будет праздновать 200-летие со дня рождения великого писателя, мыслителя и философа Льва Толстого. Дмитрий Миляев пригласил сенаторов на празднование этого события на родину писателя — в усадьбу Ясная Поляна.

— Мы позиционируем наш регион как территорию семейного счастья и благополучия: создаем комфортные и благоприятные условия для наших жителей, чтобы они получали качественное образование, строили карьерные и профессиональные планы, имели доступ к самым современным медицинским услугам и социальной поддержке. Развивали свой потенциал в культуре, спорте, общественных проектах и инициативах. Создавали семьи и воспитывали детей. Это главное, на что направлены все наши инициативы! — подытожил губернатор.

Лилия Гумерова отметила системную, результативную работу региона.

— Есть четкое понимание по всем обозначенным вопросам. Команда работает профессионально и показывает пример грамотного участия в федеральных проектах. Также в Тульской области уделяется большое внимание демографии, принимаемые меры поддержки семей положительно влияют на рождаемость, — сказала глава Комитета СФ.

Ранее в этот день Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с Лилией Гумеровой. На встрече обсудили планы по развитию инфраструктуры в сфере образования и культуры в Тульской области, а также укрепление сотрудничества между регионом и Советом Федерации.

usu0j84bqwfftcux82r066teyxhwair4.jpg

Лилия Гумерова отметила укрепление сотрудничества в области образования, науки и культуры между Тульской областью и Советом Федерации. Отдельное внимание она уделила теме демографии. По словам Лилии Гумеровой, в Тульской области удалось нарастить суммарный коэффициент рождаемости. Демографическая повестка должна пронизывать все сферы жизни, и руководство региона должно продолжить внедрение корпоративного демографического стандарта на предприятия Тульской области.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:21 −1
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
Прочее
строительство школ
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
Жизнь Тулы и области
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
сегодня, в 16:17, 84 1757 0
Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С
Жизнь Тулы и области
Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С
сегодня, в 07:00, 94 1190 4
На склад WIldberries в Алексин привезли опасные консервы из печени трески
Жизнь Тулы и области
На склад WIldberries в Алексин привезли опасные консервы из печени трески
сегодня, в 10:16, 32 2735 6
В Госдуме хотят признать питбайки полноценным транспортным средством
Мир
В Госдуме хотят признать питбайки полноценным транспортным средством
сегодня, в 12:03, 27 813 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дни Тульской области в Совете Федерации РФ и пряничный поезд: губернатор рассказал о планах на неделю
Дни Тульской области в Совете Федерации РФ и пряничный поезд: губернатор рассказал о планах на неделю
Делегация Минпромторга России посетила завод «Полипласт Новомосковск»﻿ в рамках рабочей экскурсии
Делегация Минпромторга России посетила завод «Полипласт Новомосковск»﻿ в рамках рабочей экскурсии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.