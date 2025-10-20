В Туле планируют построить две школы за 5 млрд рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Они появятся в ЖК «Платон Парк» и ЖК «Пряничная слобода».

20 октября в Москве губернатор Дмитрий Миляев принял участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Напомним, что сегодня в Совете Федерации стартовали Дни Тульской области.

Губернатор рассказал о развитии в Тульской области инфраструктуры в сфере науки, образования и культуры. В числе основных задач регионального правительства — модернизация образовательной инфраструктуры: капитальный ремонт и строительство новых объектов.

Губернатор рассказал о потребности региона в строительстве новых школ для жителей активно застраивающихся микрорайонов — в ЖК «Платон Парк» на 1100 мест и в ЖК «Пряничная слобода» на 1175 мест. Проектно-сметная документация на обе школы разработана, общая стоимость строительства объектов более 5 млрд рублей. Дмитрий Миляев попросил сенаторов поддержать эту инициативу.

Также глава региона рассказал о развитии системы детского отдыха. Дмитрий Миляев поблагодарил председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову и сенаторов за вклад в сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха.

Глава региона акцентировал внимание на работе по улучшению жилищных условий студентов, проживающих в общежитиях педагогического университета. Отдельно Дмитрий Миляев отметил проект создания Межвузовского оборонного кампуса в Туле. На заседании поддержали эту инициативу.

Лилия Гумерова подчеркнула, что будет подготовлено письмо в поддержку проекта межвузовского оборонного кампуса в Туле.

На заседании также обсудили развитие культурной отрасли в регионе.

В 2028 году вся страна будет праздновать 200-летие со дня рождения великого писателя, мыслителя и философа Льва Толстого. Дмитрий Миляев пригласил сенаторов на празднование этого события на родину писателя — в усадьбу Ясная Поляна.

— Мы позиционируем наш регион как территорию семейного счастья и благополучия: создаем комфортные и благоприятные условия для наших жителей, чтобы они получали качественное образование, строили карьерные и профессиональные планы, имели доступ к самым современным медицинским услугам и социальной поддержке. Развивали свой потенциал в культуре, спорте, общественных проектах и инициативах. Создавали семьи и воспитывали детей. Это главное, на что направлены все наши инициативы! — подытожил губернатор.

Лилия Гумерова отметила системную, результативную работу региона.

— Есть четкое понимание по всем обозначенным вопросам. Команда работает профессионально и показывает пример грамотного участия в федеральных проектах. Также в Тульской области уделяется большое внимание демографии, принимаемые меры поддержки семей положительно влияют на рождаемость, — сказала глава Комитета СФ.

Ранее в этот день Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с Лилией Гумеровой. На встрече обсудили планы по развитию инфраструктуры в сфере образования и культуры в Тульской области, а также укрепление сотрудничества между регионом и Советом Федерации.

Лилия Гумерова отметила укрепление сотрудничества в области образования, науки и культуры между Тульской областью и Советом Федерации. Отдельное внимание она уделила теме демографии. По словам Лилии Гумеровой, в Тульской области удалось нарастить суммарный коэффициент рождаемости. Демографическая повестка должна пронизывать все сферы жизни, и руководство региона должно продолжить внедрение корпоративного демографического стандарта на предприятия Тульской области.