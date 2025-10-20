Дни Тульской области в Совете Федерации РФ и пряничный поезд: губернатор рассказал о планах на неделю

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В московском метро по Арбатско-Покровской линии будет курсировать состав с тульской символикой. Запуск запланирован в ближайшие дни. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Дмитрий Миляев. Также он поделился рабочими планами на предстоящую неделю.

Так, сегодня стартуют Дни Тульской области в Совете Федерации Российской Федерации. Повестка будет насыщенной: глава региона проведет рабочие встречи с председателями комитетов, примет участие в расширенных заседаниях профильных комитетов, а также в «Часе субъектов». Запланирована встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В Москве Дмитрий Миляев примет участие в рабочих совещаниях в заседаниях СоюзМаша; комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции»; рабочей группы по подготовке доклада на Совет по развитию физкультуры и спорта.

В Тульской области губернатор вручит государственные и региональные награды, посетит Плавский район.

Дмитрий Вячеславович напомнил, что на этой неделе команды АКМ и «Арсенал» проведут домашние матчи, и пригласил болельщиков поддержать ребят.

21, 23 и 25 октября в Ледовом дворце АКМ сыграет с «ЦСК ВВС», «Барс» и «Челны». Начало игр в 19.00. А 24 октября на Центральном стадионе в 19.30 «Арсенал» проведет матч с «Уралом».