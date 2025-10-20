  1. Моя Слобода
Песочница заросла травой: в Туле нашли небезопасную детскую площадку
Фото прокуратуры Тульской области.

Управляющая компания получила предостережение.

Прокуратура Привокзального района Тулы проверила, как ООО «Апрель-Менеджмент» следит за содержанием детской площадки на придомовой территории дома № 13 корп. 6 на ул. Макаренко. 

Оказалось, что техсостояние оборудования детской площадки не соответствовало требованиям безопасности. На качелях использовались жесткие элементы подвеса, в песочнице проросла трава, игровое оборудование нуждалось в покраске.

На информационном стенде отсутствовали сведения о правилах пользования и возрастных ограничениях, номера телефонов службы эксплуатации.

Прокуратура района внесла руководителю обслуживающей организации представление, во исполнение требований которого указанные нарушения устранены.

сегодня, в 10:38 +1
