На склад WIldberries в Алексин привезли опасные консервы из печени трески
Фото www.freepik.com.

На склад WIldberries в Алексин привезли опасные консервы из печени трески

Продукция была без ветдокументов.

На склад Wildberries в Алексине поступила партия консервов Беринг-Печень трески нат. 230 Б, производителем которых является ООО «Экватор».

Проверка показала отсутствие соответствующих ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность товара. Кроме того, при производстве консервов из печени трески и тресковых пород, помимо заявленного вида сырья, использовалось сырье макрурусового вида.

Также был установлен ввод в оборот продукции через инвентаризацию. Компания получила предостережение от Россельхознадзора по Тульской области. 

 

сегодня, в 10:16
Место
Тульская область
Прочее
Россельхознадзор
