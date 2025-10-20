В Чернском районе школа задолжала фирме 900 тысяч рублей за отремонтированные окна

Фото из архива Myslo.

Компания выполнила работы по контракту, однако оплату так и не получила.

Компания «Альфа», выигравшая конкурс на замену окон в Чернской средней школе № 2, пожаловалась в прокуратуру на задержку оплаты выполненных работ.

Проверка установила, что руководство образовательного учреждения нарушило условия заключенного муниципального контракта и просрочило выплату более 900 тысяч рублей.

Директор образовательной организации получила представление. Вскоре после этого фирме оплатили выполненные работы.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, директора учреждения привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ (нарушение срока оплаты отдельных этапов исполнения контракта, выполняемой работы (ее результатов).