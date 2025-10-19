Сиба-ину, шпицы и алабаи: в Туле состоялась выставка собак

19 октября в Туле состоялась Национальная выставка собак всех пород. Четвероногие участники вместе со своими хозяевами собрались в пос. Горелки, ул. Большая 17.
Подготовили для вас фоторепортаж этой красоты.
Смотрите милый фоторепортаж Myslo!
19 октября в Туле состоялась Национальная выставка собак всех пород. Четвероногие участники вместе со своими хозяевами собрались в пос. Горелки, ул. Большая 17.
Подготовили для вас фоторепортаж этой красоты.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram