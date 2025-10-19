  1. Моя Слобода
Сиба-ину, шпицы и алабаи: в Туле состоялась выставка собак
Фото Екатерины Беловой.

Смотрите милый фоторепортаж Myslo!

19 октября в Туле состоялась Национальная выставка собак всех пород. Четвероногие участники вместе со своими хозяевами собрались в пос. Горелки, ул. Большая 17.

DSC00075.jpg

Подготовили для вас фоторепортаж этой красоты. 

 
вчера, в 17:31 +14
