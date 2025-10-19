  1. Моя Слобода
«Тулица» одержала победу над московским «Динамо»

Матч прошел в рамках третьего тура женской Суперлиги по волейболу.

Тульский клуб одержал первую победу в рамках розыгрыша Суперлиги-2025/2026, а «Динамо» проиграло первый матч на предварительном этапе турнира.

Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:17, 19:25, 27:25, 25:22) в пользу тулячек.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября. Он продлится до 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд. Действующим чемпионом России является калининградские волейболистки «Локомотива».

В следующем туре «Тулица» встретится в Казани с «Динамо-Ак Барс» 24 октября.

вчера, в 18:06 0
