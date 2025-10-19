  1. Моя Слобода
РПЦ предлагает запретить женщине идти на аборт, если отец ребенка против

РПЦ предлагает запретить женщине идти на аборт, если отец ребенка против

Право голоса отца при решении об аборте может быть закреплено юридически.

По мнению Русской православной церкви, ответственность о сохранении ребенка в супружеской паре лежит на обоих родителях. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Ребенок с момента зачатия — это дар Божий, и забота о его сохранении ложится на обоих родителей. Отец не только должен иметь право голоса, он несет перед Богом ответственность за защиту жизни своего чада. Мужчине в такой трагической ситуации необходимо приложить все усилия — через беседу, привлечение пастыря, чтобы вразумить супругу и защитить самого беззащитного — нерожденного младенца. Юридическое закрепление этого права отца — наша общая задача», — сказал он.

По словам священника, закрепленное Конституцией РФ равенство мужчины и женщины перед законом «должно проявляться и в равной ответственности за сохранение зачатой жизни». 

«Преступно толкать женщину на аборт, но преступно и лишать мужа права принимать вместе со своей супругой решение о сохранении новой жизни», — заключил отец Федор.

вчера, в 16:23 −26
