РПЦ предлагает запретить женщине идти на аборт, если отец ребенка против

Право голоса отца при решении об аборте может быть закреплено юридически.

По мнению Русской православной церкви, ответственность о сохранении ребенка в супружеской паре лежит на обоих родителях. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Ребенок с момента зачатия — это дар Божий, и забота о его сохранении ложится на обоих родителей. Отец не только должен иметь право голоса, он несет перед Богом ответственность за защиту жизни своего чада. Мужчине в такой трагической ситуации необходимо приложить все усилия — через беседу, привлечение пастыря, чтобы вразумить супругу и защитить самого беззащитного — нерожденного младенца. Юридическое закрепление этого права отца — наша общая задача», — сказал он.

По словам священника, закрепленное Конституцией РФ равенство мужчины и женщины перед законом «должно проявляться и в равной ответственности за сохранение зачатой жизни».

«Преступно толкать женщину на аборт, но преступно и лишать мужа права принимать вместе со своей супругой решение о сохранении новой жизни», — заключил отец Федор.