Туляки смогут увидеть очень редкую комету

Фото Александра Чупарнова.

Комета C/2025 A6 Lemmon 21 октября пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Подчеркивается, что она не будет видна невооруженным глазом:

«Комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли, составляющем около 89 млн км. Комета не видна или почти наверняка не будет видна невооруженным глазом, но может быть найдена с помощью фотоаппаратов с хорошей светосилой или простые телескопы», — сообщают ученые.

Комета не будет очень яркой, и чтобы найти ее на небе, придется постараться. В данный момент она перемещается от созвездия Гончих Псов в сторону созвездия Волопаса. Ученые рекомендуют использовать для поиска специализированные мобильные приложения.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) была открыта 3 января 2025 года. Она относится к долгопериодическим — эта комета пролетает мимо Земли примерно раз в 1,35 тыс. лет. В последний раз она приближалась к нашей планете приблизительно в 7 веке нашей эры — в 670-х годах.