  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки смогут увидеть очень редкую комету - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки смогут увидеть очень редкую комету
Фото Александра Чупарнова.

Туляки смогут увидеть очень редкую комету

В последний раз она пролетала вблизи Земли приблизительно в 7 веке нашей эры.

Комета C/2025 A6 Lemmon 21 октября пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Подчеркивается, что она не будет видна невооруженным глазом:

«Комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли, составляющем около 89 млн км. Комета не видна или почти наверняка не будет видна невооруженным глазом, но может быть найдена с помощью фотоаппаратов с хорошей светосилой или простые телескопы», — сообщают ученые.

Комета не будет очень яркой, и чтобы найти ее на небе, придется постараться. В данный момент она перемещается от созвездия Гончих Псов в сторону созвездия Волопаса. Ученые рекомендуют использовать для поиска специализированные мобильные приложения.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) была открыта 3 января 2025 года. Она относится к долгопериодическим — эта комета пролетает мимо Земли примерно раз в 1,35 тыс. лет. В последний раз она приближалась к нашей планете приблизительно в 7 веке нашей эры — в 670-х годах. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 15:45 +5
Другие статьи по темам
Событие
комета
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
Жизнь Тулы и области
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
сегодня, в 16:17, 84 1743 0
Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С
Жизнь Тулы и области
Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С
сегодня, в 07:00, 94 1189 4
На склад WIldberries в Алексин привезли опасные консервы из печени трески
Жизнь Тулы и области
На склад WIldberries в Алексин привезли опасные консервы из печени трески
сегодня, в 10:16, 32 2726 6
В Госдуме хотят признать питбайки полноценным транспортным средством
Мир
В Госдуме хотят признать питбайки полноценным транспортным средством
сегодня, в 12:03, 27 811 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
РПЦ предлагает запретить женщине идти на аборт, если отец ребенка против
РПЦ предлагает запретить женщине идти на аборт, если отец ребенка против
«Арсенал» сыграл вничью с «Челябинском»
«Арсенал» сыграл вничью с «Челябинском»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.