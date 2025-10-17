  1. Моя Слобода
На Калужском шоссе из-за ремонта временно введут реверсивное движение
Фото Алексея Пирязева.

На Калужском шоссе из-за ремонта временно введут реверсивное движение

Первый этап работ планируют выполнять в ночное время поочередно на двух полосах движения.

На Калужском шоссе стартует ремонт. На это время будет организовано реверсивное движение и установлены мобильные светофоры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы. 

С 20 октября подрядчик приступит к фрезерованию асфальта освещенного участка шоссе от Тулы в сторону Калуги. Работы планируют выполнять в ночное время в течение четырех дней поочередно на двух полосах движения. В это время реверсивное движение по одной полосе будет действовать с 20.00 до 06.00. 

Далее рабочие перейдут на неосвещенный участок в районе ТЦ «Метро». Работы по фрезерованию также планируют выполнить в течение четырех дней в дневное время с организацией реверсивного движения с 9.30 до 16.30. 

После фрезерования будет выполнена укладка выравнивающего слоя асфальта. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c.jpeg

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок. 

сегодня, в 14:59
