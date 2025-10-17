На Калужском шоссе из-за ремонта временно введут реверсивное движение

Фото Алексея Пирязева.

Первый этап работ планируют выполнять в ночное время поочередно на двух полосах движения.

На Калужском шоссе стартует ремонт. На это время будет организовано реверсивное движение и установлены мобильные светофоры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

С 20 октября подрядчик приступит к фрезерованию асфальта освещенного участка шоссе от Тулы в сторону Калуги. Работы планируют выполнять в ночное время в течение четырех дней поочередно на двух полосах движения. В это время реверсивное движение по одной полосе будет действовать с 20.00 до 06.00.

Далее рабочие перейдут на неосвещенный участок в районе ТЦ «Метро». Работы по фрезерованию также планируют выполнить в течение четырех дней в дневное время с организацией реверсивного движения с 9.30 до 16.30.

После фрезерования будет выполнена укладка выравнивающего слоя асфальта.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.