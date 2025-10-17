  1. Моя Слобода
Операция «Розыск» в Туле: 15 уклонистов задержали за грабежи и угрозы
Фото из архива Myslo.

В числе задержанных оказались и злостные алиментщики.

С 15 по 16 октября 2025 года судебные приставы совместно с региональными УМВД и УФСИН провели масштабную операцию «Розыск», направленную на задержание лиц, уклоняющихся от исполнения наказания, скрывающихся от следственных органов и судов, а также от исполнительных служб.

По итогам операции было задержано 15 человек по статьям:

  • Грабеж (статья 161 УК РФ);
  • Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (статья 264.1 УК РФ);
  • Кража (статья 158 УК РФ);
  • Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (статья 157 УК РФ);
  • Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ);
  • Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ).

 

сегодня, в 15:21
Место
Тульская область
Прочее
судебные приставыоперация розыск
