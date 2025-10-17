Операция «Розыск» в Туле: 15 уклонистов задержали за грабежи и угрозы

С 15 по 16 октября 2025 года судебные приставы совместно с региональными УМВД и УФСИН провели масштабную операцию «Розыск», направленную на задержание лиц, уклоняющихся от исполнения наказания, скрывающихся от следственных органов и судов, а также от исполнительных служб.
По итогам операции было задержано 15 человек по статьям:
- Грабеж (статья 161 УК РФ);
- Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (статья 264.1 УК РФ);
- Кража (статья 158 УК РФ);
- Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (статья 157 УК РФ);
- Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ);
- Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ).