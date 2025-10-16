В Туле искусственный интеллект начнет следить за курильщиками и самокатчиками

Фото Алексея Пирязева.

В Туле искусственный интеллект (ИИ) будет выявлять нарушителей правил дорожного движения на самокатах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу NtechLab (технологический партнер госкорпорации «Ростех»).

Нейросети будут, например, выявлять тех, кто курит или выгуливает собаку в неположенных местах или «лихачит» на самокатах.

ИИ обрабатывает видеопотоки с городских камер и всего за долю секунды обнаруживает правонарушения, сразу передавая сигнал соответствующим службам.

Кроме того, в рамках пилотного проекта нейросети от NtechLab помогут поддерживать чистоту городских контейнерных площадок и следить за соблюдением графика вывоза мусора в Туле. Так, ИИ способен определять переполненность контейнеров и навалы мусора вокруг них, а также фиксировать автомобили, которые мешают подъезду мусоровоза к площадке.