  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле искусственный интеллект начнет следить за курильщиками и самокатчиками - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле искусственный интеллект начнет следить за курильщиками и самокатчиками
Фото Алексея Пирязева.

В Туле искусственный интеллект начнет следить за курильщиками и самокатчиками

Нейросеть будет находить нарушения, обрабатывая видеопотоки с городских камер.

В Туле искусственный интеллект (ИИ) будет выявлять нарушителей правил дорожного движения на самокатах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу NtechLab (технологический партнер госкорпорации «Ростех»).

Нейросети будут, например, выявлять тех, кто курит или выгуливает собаку в неположенных местах или «лихачит» на самокатах. 

ИИ обрабатывает видеопотоки с городских камер и всего за долю секунды обнаруживает правонарушения, сразу передавая сигнал соответствующим службам.

Кроме того, в рамках пилотного проекта нейросети от NtechLab помогут поддерживать чистоту городских контейнерных площадок и следить за соблюдением графика вывоза мусора в Туле. Так, ИИ способен определять переполненность контейнеров и навалы мусора вокруг них, а также фиксировать автомобили, которые мешают подъезду мусоровоза к площадке.

Напомним, ранее мы рассказывали, что летом в Тульской области планировали тестировать систему искусственного интеллекта по выявлению стай бродячих собак. Myslo узнал, что система сможет автоматически выявлять ситуации одновременного перемещения группы из трех и более животных без присмотра владельца. То есть фактически ИИ сможет определить, есть ли рядом с собакой хозяин, ведут ли пса на поводке, а потом сообщить о нарушении. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:51 −4
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
самокатИИкурильщикинарушения
Погода в Туле 16 октября: небольшие осадки и до +7 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 16 октября: небольшие осадки и до +7 градусов
сегодня, в 07:00, 118 2087 5
«Скорая застряла и не успела спасти пациента»: минздрав опроверг эти сообщения в соцсетях
Дежурная часть
«Скорая застряла и не успела спасти пациента»: минздрав опроверг эти сообщения в соцсетях
сегодня, в 11:26, 35 1837 2
В Туле искусственный интеллект начнет следить за курильщиками и самокатчиками
Жизнь Тулы и области
В Туле искусственный интеллект начнет следить за курильщиками и самокатчиками
сегодня, в 13:51, 24 1163 -4
Роспотребнадзор предупреждает туляков о сомнительной сахалинской икре
Жизнь Тулы и области
Роспотребнадзор предупреждает туляков о сомнительной сахалинской икре
сегодня, в 10:13, 23 1490 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Новомосковске врачи спасли от ампутации руку 41-летней женщине
В Новомосковске врачи спасли от ампутации руку 41-летней женщине
Хакер из Узловой неделю взламывал почтовые ящики и аккаунты онлайн-игр
Хакер из Узловой неделю взламывал почтовые ящики и аккаунты онлайн-игр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.