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Искусственный интеллект начнет следить за тульскими собаками: как будет работать система?
Фото Алексея Пирязева.

Искусственный интеллект начнет следить за тульскими собаками: как будет работать система?

Соответствующее соглашение подписало областное министерство цифрового развития и связи совместно с компанией NtechLab.

Уже этим летом в Тульской области начнут тестировать систему искусственного интеллекта по выявлению стай бродячих собак.

Myslo узнал, что система сможет автоматически выявлять ситуации одновременного перемещения группы из трех и более животных без присмотра владельца. То есть фактически ИИ сможет определить, есть ли рядом с собакой хозяин, ведут ли пса на поводке, а потом сообщить о нарушении. 

Точность подсчета особей в стае зависит от подбора и настроек камеры видеонаблюдения. По словам экспертов, искусственный интеллект хорошо справляется с оценкой численности. Для детекции планируют использовать обычные цифровые камеры.

Данные о бездомных животных будут направлять в администрацию муниципального образования.

«Возможности интеграции системы с мобильными приложениями и подключения уведомлений будут рассмотрены по итогам пилотного запуска проекта», — отметили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

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сегодня, в 17:23 −1
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