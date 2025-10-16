  1. Моя Слобода
В Новомосковске врачи спасли от ампутации руку 41-летней женщине

В Новомосковске врачи спасли от ампутации руку 41-летней женщине

Серьезную травму она получила по неосторожности в быту.

У женщины был пересечен сосудисто-нервный пучок левого плеча. Пациентку на скорой доставили в Новомосковскую городскую клиническую больницу.

Здесь женщине дежурной бригадой в составе дежурного травматолога, хирурга и сосудистого хирурга оказали своевременную помощь в полном объеме и восстановили женщине кровоток в руке. Тем самым спасли пациентку от потери конечности.

— Движения и чувствительность восстанавливаются с положительной динамикой, — поделился Святослав Землянухин, врач, заведующий отделением сосудистой хирургии.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:17 +6
