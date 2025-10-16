  1. Моя Слобода
Тулячек приглашают на кастинг конкурса красоты «Миссис и Мисс Тульская область — 2026» 
Фото Алексея Пирязева.

Тулячек приглашают на кастинг конкурса красоты «Миссис и Мисс Тульская область — 2026» 

Отборочные туры пройдут 18 и 25 октября в 13.00.

На кастинг в категории Миссис приглашаются замужние женщины 18+, наличие детей приветствуется.

2DUy6Z2BbkP_6NZ2lmKfFgQ45dM1eIlzB8ykL97yca70qPe_M9YdRnpkgC8WzXNI-pL0RLuluzWgVCrhNJx5Y31J.jpg

Для участия в категории Мисс подойдут девушки от 15 до 28 лет приятной внешности, незамужние. 

ufq4uLzaLYbRpoxOd8eB-7C5qjF3Dq40NeHqiYUHmEXkOQKgpvv2Hyj1yG-0uwTxeOdipUy3zM1c0QJ9uSuD9rmS.jpg

Конкурсанток ждет насыщенная программа подготовки:

  • Репетиции и подготовка к конкурсу
  • Мастер-класс по дефиле и самопрезентации
  • Мастер-класс по фотопозированию
  • Мастер-класс по современной хореографии
  • Мастер-класс по фитнесу
  • Участие в тематическом интеллектуально-развлекательном девичнике 
  • Таро-вечеринка
  • Конкурсная фото- и видеосессия
  • Просмотр творческих номеров (по желанию участниц)
  • Модный показ
  • Кастинг на международную Неделю моды
  • Финальное шоу и церемония награждения

wbq5_nCggaU.jpg

Участницам вручаются короны, наградные ленты, памятные дипломы, призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса. Победительницы получают эксклюзивные короны, титульные ленты с кристаллами SWAROVSKI, им предоставляется право представить Тульскую область на Всероссийском конкурсе «Миссис и Мисс Россия-Вселенная», а так же шанс представить свой город и страну на лучших мировых конкурсах красоты.

Кастинги пройдут 18 и 25 октября в 13.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212. Регистрация по тел.: 38-41-33, 8 903 840-41-33. 
 

сегодня, в 12:23 −2
