Фото Алексея Пирязева.

На кастинг в категории Миссис приглашаются замужние женщины 18+, наличие детей приветствуется.

Для участия в категории Мисс подойдут девушки от 15 до 28 лет приятной внешности, незамужние.

Конкурсанток ждет насыщенная программа подготовки:

Репетиции и подготовка к конкурсу

Мастер-класс по дефиле и самопрезентации

Мастер-класс по фотопозированию

Мастер-класс по современной хореографии

Мастер-класс по фитнесу

Участие в тематическом интеллектуально-развлекательном девичнике

Таро-вечеринка

Конкурсная фото- и видеосессия

Просмотр творческих номеров (по желанию участниц)

Модный показ

Кастинг на международную Неделю моды

Финальное шоу и церемония награждения

Участницам вручаются короны, наградные ленты, памятные дипломы, призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса. Победительницы получают эксклюзивные короны, титульные ленты с кристаллами SWAROVSKI, им предоставляется право представить Тульскую область на Всероссийском конкурсе «Миссис и Мисс Россия-Вселенная», а так же шанс представить свой город и страну на лучших мировых конкурсах красоты.

Кастинги пройдут 18 и 25 октября в 13.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212. Регистрация по тел.: 38-41-33, 8 903 840-41-33.

