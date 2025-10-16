На кастинг в категории Миссис приглашаются замужние женщины 18+, наличие детей приветствуется.
Для участия в категории Мисс подойдут девушки от 15 до 28 лет приятной внешности, незамужние.
Конкурсанток ждет насыщенная программа подготовки:
- Репетиции и подготовка к конкурсу
- Мастер-класс по дефиле и самопрезентации
- Мастер-класс по фотопозированию
- Мастер-класс по современной хореографии
- Мастер-класс по фитнесу
- Участие в тематическом интеллектуально-развлекательном девичнике
- Таро-вечеринка
- Конкурсная фото- и видеосессия
- Просмотр творческих номеров (по желанию участниц)
- Модный показ
- Кастинг на международную Неделю моды
- Финальное шоу и церемония награждения
Участницам вручаются короны, наградные ленты, памятные дипломы, призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса. Победительницы получают эксклюзивные короны, титульные ленты с кристаллами SWAROVSKI, им предоставляется право представить Тульскую область на Всероссийском конкурсе «Миссис и Мисс Россия-Вселенная», а так же шанс представить свой город и страну на лучших мировых конкурсах красоты.
Кастинги пройдут 18 и 25 октября в 13.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212. Регистрация по тел.: 38-41-33, 8 903 840-41-33.