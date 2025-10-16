  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле директор медцентра за деньги «помогала» клиентам получать инвалидность - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле директор медцентра за деньги «помогала» клиентам получать инвалидность

В Туле директор медцентра за деньги «помогала» клиентам получать инвалидность

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Туле 69-летняя директор центра восстановительной медицины «Феникс» обвиняется в злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год обвиняемая получила от 48 туляков 4,5 млн рублей. За эти деньги она вносила ложные сведения о необходимости установления людям инвалидности. Кроме этого, по поручению одной из клиенток, она заплатила 30 000 рублей руководителю филиала № 2 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области» за оформление фиктивной справки об инвалидности. 

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:08 +2
Другие статьи по темам
Прочее
медцентринвалидностьТулауголовное делопрокуратура
Погода в Туле 16 октября: небольшие осадки и до +7 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 16 октября: небольшие осадки и до +7 градусов
сегодня, в 07:00, 113 1046 5
Роспотребнадзор предупреждает туляков о сомнительной сахалинской икре
Жизнь Тулы и области
Роспотребнадзор предупреждает туляков о сомнительной сахалинской икре
сегодня, в 10:13, 20 774 3
Тульские спасатели учатся пилотировать, программировать и чинить беспилотники
Жизнь Тулы и области
Тульские спасатели учатся пилотировать, программировать и чинить беспилотники
сегодня, в 08:00, 15 529 2
«Конкурировать с Москвой невозможно»: Дмитрий Миляев о борьбе за тульские кадры
Жизнь Тулы и области
«Конкурировать с Москвой невозможно»: Дмитрий Миляев о борьбе за тульские кадры
вчера, в 15:21, 72 2285 -5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тулячек приглашают на кастинг конкурса красоты «Миссис и Мисс Тульская область — 2026» 
Тулячек приглашают на кастинг конкурса красоты «Миссис и Мисс Тульская область — 2026» 
В Тульской области появится новая сеть супермаркетов 7-Eleven
В Тульской области появится новая сеть супермаркетов 7-Eleven
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.