В Туле директор медцентра за деньги «помогала» клиентам получать инвалидность

В Туле 69-летняя директор центра восстановительной медицины «Феникс» обвиняется в злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год обвиняемая получила от 48 туляков 4,5 млн рублей. За эти деньги она вносила ложные сведения о необходимости установления людям инвалидности. Кроме этого, по поручению одной из клиенток, она заплатила 30 000 рублей руководителю филиала № 2 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области» за оформление фиктивной справки об инвалидности.

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.