ВТБ и Почта Банк объединяются: что это даст клиентам  

Интеграцию панируется завершить до мая будущего года, но уже сейчас клиенты Почта Банка могут получить выгодные предложения и начать пользоваться современными сервисами от ВТБ. Какие это предложения и что изменится для клиентов Почта Банка? Ответы на вопросы по интеграции — в нашей статье.

Что будет с отделениями Почта Банка

Большинство существующих точек обслуживания Почта Банка будут сохранены — со временем на них поменяют вывески и они продолжат работать как офисы ВТБ. Для жителей Центрального федерального округа — от Рязанской и Тульской до Орловской и Ярославской областей — Почта Банк зачастую был единственным банковским партнером «под рукой». Он работал в отделениях Почты России, куда не нужно было ехать через три деревни.

После объединения точки обслуживания на почте сохранятся, более того, ВТБ планирует их развитие и модернизацию — сервис станет удобнее, продукты и условия — более выгодными, чем раньше.

Изменятся ли условия вкладов, кредитов и карт Почта Банка

Никаких резких изменений не будет. Все открытые продукты Почта банка — карты, вклады и кредиты продолжат работать с сохранением процентов, сроков и других параметров, указанных в договоре. Стоит при этом обратить внимание на предложения от ВТБ — по ним могут быть более выгодные условия.

С начала объединения жители регионов ЦФО открыли вклады и накопительные счета ВТБ на сумму более 60 миллиардов рублей. В банке отмечают, что суммы вкладов растут — ведь сейчас по ним можно получить выгодные проценты выше инфляции.

Открыть вклад в ВТБ — просто. Это можно сделать как онлайн — в приложении или на сайте, так и в любом офисе. Если нужна дополнительная информация, специалисты всегда подскажут, чем один продукт отличается от другого и какой лучше подходит для ваших целей.

Кешбэк в рублях за покупки по карте

С момента старта интеграции более полумиллиона человек оформили дебетовые карты ВТБ. Их выпуск и обслуживание бесплатны, а ещё — по ним действует выгодная программа лояльности с кешбэком рублями. Никаких баллов и бонусов, которые сложно потратить: просто получаете деньги обратно на счёт за свои покупки.

Кешбэк в ВТБ можно настраивать — ежемесячно выбираете до 3 категорий трат, зарплатным клиентам доступно 4. За покупки в этих категориях вам возвращается процент от потраченной суммы.

Пенсия на карту ВТБ — бонус 3 000 рублей

Свыше 200 000 пенсионеров уже перевели свою пенсию в ВТБ. Сначала нужно оформить карту ВТБ, а затем подать заявление на перевод своих выплат. Сделать это просто — в отделении банка, на Госуслугах, в МФЦ или соцфонде. А до 31 октября действует акция: при переводе пенсии на карту ВТБ по промокоду ПЕНСИЯ вы получаете 3 000 рублей на счёт, если не получали в банке пенсию в течение последнего года.

Кроме денежного бонуса, ВТБ подготовил для пенсионеров специальные условия: надбавки к процентной ставке по вкладам и накопительным счетам, страховку от мошенничества на сумму до 100 тысяч рублей, до 7% на остаток по счету карты. С картой ВТБ вы также можете оплачивать ЖКУ, интернет, связь и другие услуги без комиссии.

Семейный банк — ещё больше кешбэка для всей семьи

Эта функция раньше была недоступна клиентам Почта Банка. Теперь можно объединиться с близкими в семейную группу, чтобы:

делить категории кешбэка — можно подключить до 10 на семью

экономить на связи, страховках и подписке на услуги ВТБ

получать постоянный повышенный кешбэк в категории «Супермаркеты»

Этой возможностью уже воспользовались 50 000 семей.

Отделения — рядом с вами

Для многих жителей малых городов и сёл важнее всего — наличие отделения рядом. Хорошая новость: практически все клиентские точки Почта Банка будут работать и дальше. Более того, теперь клиенты могут:

Пополнять карты ВТБ и Почта Банка через отделения Почты России (мгновенно, через POS-терминал).

через отделения Почты России (мгновенно, через POS-терминал). Снимать наличные без комиссии — удобно для жителей деревень и посёлков, где банкоматов может не быть.

Что важно запомнить

ВТБ сохраняет условия по действующим продуктам Почта Банка.

Почта Банка. Практически все отделения Почта Банка продолжат работать , включая малые города и сельские точки.

, включая малые города и сельские точки. Уже сейчас вам доступны выгодные вклады, кешбэк, пенсионные бонусы и кредитки с периодом без процентов 200 дней.

В мае 2026 года Почта Банк полностью объединится с ВТБ, а вы — станете клиентом одного из крупнейших банков страны, с проверенной репутацией и современными возможностями.

