Какие изменения ждут владельцев «Пушкинских карт»

Какие изменения ждут владельцев «Пушкинских карт»

О реализации проекта «Пушкинская карта» в Тульской области рассказала Ольга Гремякова, зампред правительства, министр культуры и туризма региона.

13 октября на оперативном совещании у губернатора обсуждали проект «Пушкинская карта». Этот проект реализуется с 2021 года. Его цель — приобщить подрастающее поколение к культуре. С этого года «Пушкинская карта» стала частью нацпроекта «Семья».

tbbkl2xc9un9lnw7myw09969j426eu0a.jpg

— Тульская область занимает лидирующие позиции по количеству полученных карт, — пояснила Ольга Гремякова. — 120 тысяч туляков в возрасте от 14 до 22 лет имеют «Пушкинскую карту», это почти 99,87% молодежи.

С момента старта программы по Пушкинской карте было приобретено свыше 730 800 билетов на культурные мероприятия на 206 млн руб.

photo_2025-10-13_12-34-23 (3).jpg

— На сегодняшний день проект охватывает 149 учреждений культуры по всей области. До конца 2025 года к программе «Пушкинская карта» подключатся библиотеки, дворец культуры и клубы в Киреевском районе, детская школа искусств в Арсеньевском районе и культурно-досуговый центр в Одоевском районе, — пояснила министр.

Напомним, что «Пушкинская карта» с годовым балансом в 5 тысяч рублей от государства предназначена для посещения культурных мероприятий. Их перечень можно найти на сайте Культура.РФ, в приложении «Госуслуги. Культура», а также на сайте министерства культуры и туризма Тульской области.

photo_2025-10-13_12-34-23 (4).jpg

По данным Минкульта страны, Тульская область занимает 31-е место в общероссийском рейтинге регионов и 7-е — в ЦФО. 

Сформирован топ-10 наиболее востребованных у молодёжи учреждений культуры региона по количеству посещений по «Пушкинской карте»: музеи Тульского музейного объединения, Тульская областная филармония, Тульский государственный музей оружия, Тульский театр драмы, ТЮЗ, музей-заповедник «Куликово поле» и другие.

photo_2025-10-13_12-34-23 (2).jpg

Кстати, по итогам прошлого года Тульское музейное объединение стало лауреатом премии проекта «Пушкинская карта» в номинации «Лучший региональный музей». За четыре года проекта количество посетителей на выставках и лекциях в филиалах музейного объединения увеличилось более чем в 10 раз.

Среди наиболее востребованных мероприятий в учреждениях культуры много событий в муниципалитетах. Это мероприятия Тульского историко-архитектурного музея, Дома культуры им. Молодцова в Донском, Воловского художественно-краеведческого музея, Щекинского досугового комплекса, Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики», Дворца культуры машиностроителей в Узловой и Куркинского районного центра культуры.

С мая 2025 года Минкульт РФ внес изменения в использование «Пушкинской карты».

Безымянный.png

Чтобы разнообразить афишу мероприятий в муниципальных учреждениях культуры, в регионе 1 ноября запустят новый проект — гастрольный тур профессиональных учреждений культуры по муниципальным образованиям Тульской области. Он позволит сделать культурные события более доступными для молодежи. Основной курс взят на развитие сферы креативных индустрий: кинопоказы с обсуждением, лекции о современных технологиях, уроки ораторского мастерства, новые форматы экскурсий и проч.

Дмитрий Миляев поставил профильным министерствам задачу усилить работу по популяризации культурных мероприятий с помощью экранов в образовательных учреждениях.

Также глава региона поручил Ольге Гремяковой каждые полгода проводить опросы среди молодежи, чтобы корректировать программу мероприятий с учетом их интересов.

сегодня, в 17:03
