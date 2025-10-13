  1. Моя Слобода
В Туле доработали концепцию сквера на Оборонной
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле доработали концепцию сквера на Оборонной

Этот вопрос обсудили на совещании в городской администрации.

Ранее сообщалось, что в 2026 году к 50-летию присвоения Туле почётного звания «Город-герой» планируют благоустроить общественное пространство на пересечении улиц Оборонной и Староникитской. Был разработан предварительный дизайн-проект сквера. Его концепцию доработали с учетом замечаний, которые были озвучены на предыдущем совещании главы администрации.

В сквере планируют установить тематическую входную группу со стелами и звездой героя. Она будет выполнена с подсветкой. Кроме того, проведут реставрацию пьедестала дивизионной пушки, установят малые архитектурные формы и навесы, скамейки, урны и ограждения, заменят светильники. Проект обновленного сквера планируют выполнить в этом году. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (1).jpg

Как сообщает городская администрация, также в следующем году в Горелках благоустроят мемориал, посвященный танковой колонне «Дмитрий Донской». Он будет включать макеты танка времен Великой Отечественной войны и современной машины. На мемориале будет предусмотрена подсветка, камеры видеонаблюдения.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов поручил проработать вопросы благоустройства вокруг будущего памятника. 

сегодня, в 17:00
Люди
Илья Беспалов
Место
Тула
Прочее
благоустройство сквера
ВТБ и Почта Банк объединяются: что это даст клиентам  
ВТБ и Почта Банк объединяются: что это даст клиентам  
Синоптики снова прогнозируют мокрый снег и заморозки в Туле
Синоптики снова прогнозируют мокрый снег и заморозки в Туле
