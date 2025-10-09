  1. Моя Слобода
Щекинские родители бьют тревогу: «Наш детсад расформируют?»

Разбирались в ситуации.

В редакцию Myslo обратились жители Щекино с обращением относительно реорганизации детского сада № 17:

— Сообщаем вам о нашей озабоченности сложившейся ситуацией, связанной с предстоящим расформированием детского сада № 17. Как известно, данное учреждение планируется использовать временно для организации учебного процесса учащихся школы № 11 ввиду её текущего ремонта.

Просим вас рассмотреть альтернативные варианты размещения школьников, поскольку закрытие детсада повлечёт значительные трудности для семей воспитанников, нарушив привычный уклад жизни детей и родителей. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие и понимание наших позиций.

С уважением, родители воспитанников детского сада № 17.

В администрации информацию о распределении школьников в детский сад не подтвердили. На запрос Myslo ответили следующее:

— При закрытии средней школы № 11 на капитальный ремонт, учащиеся продолжат обучение в близлежащих школах города. Деятельность детского сада № 17 будет осуществляться в штатном режиме.

вчера, в 13:20 0
Событие
детсад
Место
Щекино
