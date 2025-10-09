В Тульской области составили портрет типичного соискателя работы

Фото кадрового центра «Работа России».

Чаще всего помощь в трудоустройстве запрашивают женщины среднего возраста с опытом работы.

В Тульской области на основе анализа данных более 7000 туляков и жителей региона, которые с начала 2025 года обратились за содействием в поиске работы, составили образ типичного соискателя.

Оказалось, что женщины пользовались мерами поддержки чаще, чем мужчины: 56% против 44%. Большинство соискателей — кадры в возрасте от 35 до 54 лет. Их около 50%. Большая часть граждан, которые обращаются в кадровые центры, проживают в городах — это 87%.

Многие из клиентов уже имеют профессиональный опыт (более 20%), преимущественно в сфере государственного и муниципального управления,

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения. Среди соискателей, обратившихся в кадровые центры за содействием в трудоустройстве, было более 1000 граждан, впервые ищущих работу, из них 11% — выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

Тех граждан, у кого отсутствует профессиональное образование, карьерные консультанты кадровых центров направляют на бесплатное профобучение в рамках нацпроекта «Кадры».

В 2025 году для жителей Тульской области было доступно более 50 образовательных программ и направлений обучения. С начала 2025 года было подано 1700 заявлений на прохождение обучения, 700 человек уже приступили к обучению, и 105 из них успешно получили профессиональное образование.

На текущий момент гражданам, состоящим на регистрационном учете в Кадровых центрах Тульской области, доступно более 32 000 свободных рабочих мест по 9862 вакансиям.