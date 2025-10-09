  1. Моя Слобода
В Киреевске школьник жестоко избил одноклассника. Видео
Видео: «Тула Жесть».

В Киреевске школьник жестоко избил одноклассника. Видео

Потерпевший попал в больницу — у него перелом позвонка.

Инцидент произошел 1 октября в Октябрьском центре образования в Киреевском районе. Мама пострадавшего оставила в соцсетях эмоциональный пост:

— Произошёл конфликт между учениками, избивали мальчика. По итогам побоев мальчик оказался в больнице. У него перелом позвонка. Где находились учителя и директор в этот момент?! Почему на крики о помощи никто не отреагировал?! Как столь жестокий ученик может продолжать обучение в этой школе, ведь он социально опасен для других детей?!

По данному факту Киреевской межрайонной прокуратурой была организована проверка, сообщили Myslo в пресс-службе ведомства:

— Установлено, что со стороны руководства образовательной организации не были приняты все предусмотренные меры по организации безопасного пребывания детей в школе. В результате 13-летний ученик подвергся нападению со стороны одноклассника. При этом педагогический состав не предотвратил драку и не прекратил ее, когда она началась. С целью недопущения подобных нарушений впредь, привлечения виновных лиц к ответственности директору внесено представление.

вчера, в 13:35 −10
