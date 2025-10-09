Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 

Фото Романа Солопова.

Национальный парк «Тульские засеки» и музей «Ясная Поляна» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает сотрудничество двух учреждений в научной и природоохранной деятельности, экологическом просвещении и патриотическом воспитании.

Около пяти веков назад Ясная Поляна была центром одной из частей тульской засечной черты — Малиновой засеки. Сейчас Малиновая засека — территория Национального парка, где встречаются участки старовозрастного леса с вековыми дубами. Здесь есть редкие виды растений и животных, обнаружены археологические памятники.

Объединение усилий двух институций по сохранению культурно-исторического и природного наследия позволит передать последующим поколениям уникальные природные комплексы в их естественном состоянии.

Как рассказали Myslo в пресс-службе нацпарка, со временем посещение территории «Тульские засеки» станет платным в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 13 июля 2020 года № 1039 «Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населённых пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий и установления случаев освобождения от взимания платы».

Сроки установления оплаты зависят от того, когда земли официально передадут нацпарку.