Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 
Фото Романа Солопова.

Конкретные сроки оплаты пока не называются.

Национальный парк «Тульские засеки» и музей «Ясная Поляна» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает сотрудничество двух учреждений в научной и природоохранной деятельности, экологическом просвещении и патриотическом воспитании. 

Около пяти веков назад Ясная Поляна была центром одной из частей тульской засечной черты — Малиновой засеки. Сейчас Малиновая засека — территория Национального парка, где встречаются участки старовозрастного леса с вековыми дубами. Здесь есть редкие виды растений и животных, обнаружены археологические памятники.
 

Объединение усилий двух институций по сохранению культурно-исторического и природного наследия позволит передать последующим поколениям уникальные природные комплексы в их естественном состоянии. 

Как рассказали Myslo в пресс-службе нацпарка, со временем посещение территории «Тульские засеки» станет платным в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 13 июля 2020 года № 1039 «Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населённых пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий и установления случаев освобождения от взимания платы».

Сроки установления оплаты зависят от того, когда земли официально передадут нацпарку. 

сегодня, в 09:00 −9
Место
Тульская область
Прочее
тульские засекиоплата проездаясная поляна
Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 
