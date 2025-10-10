  1. Моя Слобода
В Богородицком районе ввели карантин из-за ядовитой повилики
Фото: 777.fsvps.gov.ru.

В Богородицком районе ввели карантин из-за ядовитой повилики

Общая площадь участков, заражённых сорняком, —2592,65 га.

В Богородицком районе ввели карантинный фитосанитарный режим по вредоносному сорному растению — повилике, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Карантин ввели в границах земельных участков общей площадью 2592,65 га. 

СПРАВКА MYSLO

Повилика — вредоносное сорное растение, которое находится во второй группе Единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза, «карантинные вредные организмы, ограниченно распространенные на территории Евразийского экономического союза».

Повилика не имеет ни корней, ни листьев и представляет собой нитевидный сильно ветвящийся стебель, чаще всего желтого цвета. Повилика не способна потреблять питательные вещества из почвы и живет за счет растения-хозяина, обвиваясь стеблем вокруг него и присасываясь специальными выростами на стебле — гаусториями.

Поселяясь на культурных растениях, повилика забирает из них органические и неорганические питательные вещества. Это ослабляет и задерживает рост и развитие растений, приводит к их массовой гибели. Повилика также переносит вирусные болезни и невероятно опасна для животных за счет содержащихся в ней ядовитых алкоидов.

