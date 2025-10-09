  1. Моя Слобода
В Туле прошла ярмарка вакансий на квотируемые рабочие места для инвалидов

В Туле прошла ярмарка вакансий на квотируемые рабочие места для инвалидов

По количеству работающих инвалидов трудоспособного возраста Тульская область занимает 3-е место в ЦФО и 5-е — в России.

В Кадровом центре «Работа России» сегодня состоялась ярмарка вакансий на квотируемые рабочие места для инвалидов.

64-летний Владимир пришел, чтобы подыскать себе новую работу.

 — Я всю жизнь трудился слесарем. Но сейчас здоровье уже не то — получил инвалидность. Нужна более спокойная работа, — рассказал мужчина.

photo_2025-10-09_17-54-24.jpg

Денис не так давно вернулся из зоны СВО и теперь тоже находится в поиске работы.

— Я, до того как заключил контракт, отслужил срочную службу. Образования профильного не имею. Также что пока нахожусь в поиске вакансии, изучаю предложения. Готов и подучиться, если потребуется, — рассказал Денис.

photo_2025-10-09_17-54-22.jpg

Руководитель Кадрового центра «Работа России» Тульской области Елена Савельева:

— Служба занятости Тульской области активно содействует трудоустройству граждан с инвалидностью. С начала 2025 года в кадровые центры региона обратилось более 400 граждан с инвалидностью, из них более 50% уже трудоустроено. Для лиц с особыми возможностями здоровья доступен комплекс мер государственной поддержки в соответствии с жизненной ситуацией «Люди с инвалидностью».

photo_2025-10-09_17-54-20.jpg

Кроме стандартных сервисов, которые доступны всем соискателям, граждане с ОВ3 имеют право на: 

  • организацию сопровождения при содействии занятости инвалидов (так называемое «сопровождаемое собеседование»); 
  • организацию стажировки инвалидов; 
  • субсидию в 200 тысяч рублей на оборудование рабочего места для соискателей с инвалидностью; 
  • трудоустройство на квотируемые рабочие места для граждан с ОВ3; оказание содействия в получении услуги «Выдача удостоверения инвалида о праве на льготы» и его дубликата; 
  • оказание содействия в записи на прием в бюро медико-социальной экспертизы для установления инвалидности; 
  • оказание содействия в записи на прием к врачу для прохождения обследования и получения направления на медико-социальную экспертизу и разработку индивидуальной программы реабилитации инвалида.

Реализация нацпроекта «Кадры» в Тульской области находится на контроле губернатора Дмитрия Миляева. Вопросы трудоустройства инвалидов на квотируемые места стали предметом обсуждения 6 октября на рабочем совещании с органами исполнительной власти.

photo_2025-10-09_17-54-21.jpg

Заместитель министра — директор департамента труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской области Светлана Ильюшина отметила положительную динамику по трудоустройству инвалидов на квотируемые места. На такие места трудоустроено 6,8 тыс. инвалидов. 

По количеству работающих инвалидов трудоспособного возраста Тульская область занимает 3-е место в ЦФО и 5-е — в России. Достичь таких результатов удалось в том числе за счет использования механизма аренды рабочих мест на другом предприятии с выплатой заработной платы инвалиду.

Отдельно обсудили тему трудоустройства участников СВО. Светлана Ильюшина отметила, что на сегодняшний день 40% от числа трудоустроенных бойцов вернулись на свои рабочие места, при этом 12% — имеют инвалидность. Ранее субсидия в 200 тыс. руб. не распространялась на переоборудование рабочих мест для участников СВО, вернувшихся на сохраненные рабочие места. Но по инициативе регионов 17 сентября в федеральное законодательство внесены соответствующие изменения.

— Наша ключевая задача — создать все возможности для трудоустройства жителей с инвалидностью, для реализации их права на труд. Учитывая, что наши предприятия ведут прогрессивную политику по поддержке семей с детьми, участников СВО, присоединяются к реализации демографического стандарта, они смогут активно участвовать и в этом вопросе. Важно информировать бизнес-сообщество о мерах поддержки, которые предоставляются предприятиям при трудоустройстве жителей с инвалидностью, — сказал Дмитрий Миляев.

Наиболее востребованные квотируемые вакансии для трудоустройства инвалидов, заявленные работодателями Тульской области: инженеры различной специализации, охранники, бухгалтеры, дворники и грузчики.

Ознакомиться с вакансиями можно на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России» в разделе «Поиск работы», установив фильтр «Тип рабочего места» — «Квотируемое».

Информацию о вакансиях и содействие в поиске подходящей работы жители с инвалидностью могут получить по телефону горячей линии 8 800 350-67-71.

сегодня, в 08:00 +1
Событие
Работа в Россииярмарка вакансий
