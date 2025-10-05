  1. Моя Слобода
Погода в Туле 6 октября: дождь и до +15 градусов
Фото Алексея Пирязева.

6 октября

Атмосферное давление в норме.

6 октября в Туле будет облачно с прояснением. Днем местами ожидается небольшой дождь — 5,5 мм. Ветер западной четверти 4-9 м/с.

Температура воздуха днем — от +10 до +15°С. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. 

Фотограф:
сегодня, в 07:00
Погода в Туле 6 октября: дождь и до +15 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 октября: дождь и до +15 градусов
сегодня, в 07:00, 41 659 3
