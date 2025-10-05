Погода в Туле 6 октября: дождь и до +15 градусов

6 октября в Туле будет облачно с прояснением. Днем местами ожидается небольшой дождь — 5,5 мм. Ветер западной четверти 4-9 м/с.
Температура воздуха днем — от +10 до +15°С. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Атмосферное давление в норме.
