Куда тулякам можно пожаловаться на холодные батареи

Напомним, отопительный сезон стартовал в Туле 25 сентября. С этого дня тепло начали подавать на социально значимые объекты, с 29 сентября — в многоквартирные дома.

Ресурсоснабжающим организациям дается пять дней, чтобы довести тепло до социальных объектов и семь дней — до многоквартирных домов. Регулировку внутренних систем отопления выполняют управляющие компании.

В жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла. Если батареи холодные, в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

Также работа горячих линий по вопросам отопления организована в администрации города:

Главное управление администрации города по Пролетарскому округу: +7 920 744-10-22, 41-34-15;

Главное управление администрации города по Центральному округу: +7 920 750-55-71;

Главное управление администрации города по Зареченскому округу: 47-16-68;

Главное управление администрации города по Советскому округу: +7 920 759-19-80;

Главное управление администрации города по Привокзальному округу: +7 919 070-02-67, 24-71-74;

Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы: +7 910 150-82-93.

Телефоны горячих линий УК и ресурсоснабжающих организаций

Наименование организации Телефон горячей линии пуска отопления Телефон АДС ООО «УК № 1» 33-80-31 56-54-54 ООО «УК Альфа» 52-58-52 8-953-955-07-55 ООО УК «Аксиома» 50-52-60, 8 920 799-90-97 56-54-54 ООО «Апрель-Менеджмент» 8 903 582-59-59, 8 903 584-59-59 73-01-08 ООО «УК Аврора» 71-63-30 56-54-54 ООО УК «Арсенал» 38-55-82 56-54-54 ООО «АДС Тулы» 52-40-11, 52-40-10 56-54-54 ООО УК «Базис» 38-55-82 56-54-54 ООО «Велиград» 75-38-46 8-920-788-97-71 ООО «Внешстрой-Коммунсервис» (Внешстрой-К) 75-47-57, 73-01-64 56-54-54, 52-54-54 ООО «УК „ГАММА“ 8 953 188-68-52, 71-19-68 56-54-54, 8-967-431-68-50 ООО УК «Гефест» 71-19-68 56-54-54, 8-967-431-68-50 ООО УК «Горизонт» 52-02-53 56-54-54 ООО УК «ГРИН ПАРК» 8 930 655-93-16 8-930-655-93-16 ООО «ДВИЖЕНИЕ» 8 953 199-47-51 8-953-963-49-94 ООО «Дивин» 8 920 772-23-00 8-905-111-23-00 ООО «ДРУГОЕ ДЕЛО» 70-62-33 56-54-54 ООО «УК Дельта» 70-11-60 56-54-54 ООО «ДомСервис» 70-10-83, 8 953 424-59-46 8-960-605-95-17 ООО «УК „Домофонд“ 41-24-51 790-451 ООО «Жилищная Управляющая Компания» (ЖУК) 43-86-69 56-54-54 ООО «Жилцентр» 25-00-25 25-00-25 ООО «ЖИЛКОМЦЕНТР» 25-00-25 25-00-25 ООО УК «Жилхоз» Советского района города Тулы 56-54-12 56-54-54 ООО «Жилищно-строительная Компания» (ЖСК) 21-20-65 56-54-54 ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» (ЖСО) 71-71-63 71-71-63 ООО УК «ЖКС» 26-80-94 56-54-54 ООО «УК „ЗеленГрадъ“ 70-13-25, 70-13-23 73-01-08 ООО УК «Индустрия Сервиса» 8 930 074-04-71 8-963-934-01-03 ООО «Инженер Про» 72-52-75 72-53-27,

8-920-740-07-70 ООО «Инженер Про Центр» 72-52-75 72-53-27, 8-920-740-07-70 ООО УК «Иншинка» 72-36-01 8-930-790-27-27 ООО «УК „Квартал“ 70-06-26 56-54-54 ООО «Косогорец» 58-74-01 56-54-54 ООО «Кировский» г. Тула 8 920 275-67-69 56-54-54 ООО «УК Кировский» 79-45-99 79-45-99 ООО «УК Комфорт» 52-29-00 52-00-07 ООО «Комфортсервис» 72-55-40 8-999-782-64-56 ООО «Коммунальный стандарт» 58-78-79, 8 953 443-37-57 56-54-54 ООО «КУБ» 71-71-92, 26-87-70 56-54-54 ООО УК «Левобережный» 71-46-39 8-920-788-97-71 ООО «Лучший Дом» 77-32-51 8-967-431-68-50 ООО «УК Левша» 77-00-88 56-54-54 ООО УК «Лига ЖКХ» 71-01-24, 71-01-23,

8 905 119-86-97 56-54-54 ООО «Магистраль» 55-14-54 8-962-274-85-85 ООО УК «МИР» 71-11-98, 71-11-98 56-54-54 ООО «УК Мастер-Сервис» 58-74-76 56-54-54 ООО «УК Наша» 77-00-88 56-54-54 ООО «Наш Район» 8 920 273-44-17 8-906-624-94-18 ООО «Наш Ресурс» 26-91-01 56-54-54 ООО «Новая УК» 72-36-01 8-930-790-27-27 ООО «УК „Новострой“ 75-38-88 8-902-696-22-20 ООО «Новый город» 52-40-20

52-52-22 56-54-54 ООО «УК „Новые Черемушки“ 8 910 158-70-89 56-54-54 ООО «УК „Новое время“ 58-10-00 56-54-54 ООО «Новые Технологии Комфорта» (НТК) 38-58-41 38-58-41 ООО «ОСТ-Сервис» 26-90-00 56-54-54 ООО «Сервисная Компания Оптима» (СК Оптима) 8 930 650-48-74 8-920-278-83-47 ООО «Оружейная Столица» 52-37-03 71-68-50 ООО «Оружейная слобода» 58-84-08 56-54-54 ООО «Орбита» 8 906 625-75-77 56-54-54 ООО Управляющая компания «Платоновский лес» 52-50-32 56-54-54 ООО «Плехановская УК» 75-20-68 8-950-921-53-00 ООО «Производственная жилищно-ремонтная компания» (ПЖРК) 79-06-31 56-54-54 ООО «УК Подъем» 25-07-02 35-34-93 ООО «УК ПОДЪЕМ ДОМ» 25-07-02 35-34-93 ООО УК «Рассвет» 72-36-01 8-930-790-27-27 ООО «УК Ресурс» 28-30-03

8 950 921-00-04 28-30-03 ООО «РСК-71» 38-51-24, 8 905 622-25-55 56-54-54 ООО «УК „Родной дом“ 8 920 272-80-08 56-54-54 ООО «УК РЕДОМ» 38-58-41 38-58-41 ООО «Согласие» 41-06-10 71-61-16 ООО УК «Современник» 79-22-77 8-910-700-10-89 ООО «Современный аспект» 21-20-65, 8 910 704-73-76 52-40-11 ООО «Союз» 8 953 438-23-01 8-953 968 07 19 ООО «УК „СООТЕЧЕСТВЕННИК“ 8 906 626-62-80 8(906) 626-62-80 ООО «УК „Сиди дома“ 8 953 961-77-55 8-915-696-74-22

8-902-901-06-92 ООО «УК „Солнечный город“ 25-02-09 8-967-431-68-50 ООО «Свои» 71-00-99 56-54-54 ООО «Свой дом» 52-27-06 56-54-54 ООО «УК Северная Мыза» 8 950 901-11-42 8-950-900-90-67 ООО «Спектр» 70-05-64 56-54-54 ООО «Смарт-Сервис» 75-38-88 8-902-696-22-20 ООО «Слободка» 8 950 918-80-00 8950-918-80-00 ООО «СтройМАКС» 70-20-29 52-00-07 ООО «УК СТИМУЛ71» 75-92-00 8-920-763-71-71 ООО «УК Стандарт ЖКХ» 52-77-57 38-46-33

79-29-11 ООО «Соседи» 26-90-96 56-54-54 ООО «СпецСтрой» 71-46-35 8-950-906-88-61 (для мкд на ул. Кутузова), 8-930-795-68-22 (для мкд на ул. Г. Маргелова), 8-920-788-97-71 (для мкд в мкр. Левобережный), 56-54-54, 8-920-277-32-44 (для МКД в Пос. Петровский) ООО УК «Светлый дом» 52-40-17 56-54-54 ООО «СтройТехМонтаж» 8 920 777-43-87 56-54-54 ООО «Тульское жилищное хозяйство» (Тулжилхоз) 76-10-61 56-54-54 ООО «Управляющая компания „Текущий ремонт и содержание“ (ТРИС) 52-61-31 52-61-31 ООО Управляющая компания «Тулица» 52-50-32 56-54-54 ООО «УК „Тульская областная компания технического обслуживания“ (ТОКТО) 71-71-92 56-54-54 ООО «Тульская городская управляющая компания» (ТГУК) 75-34-02, 52-15-99, 52-18-09 71-78-80 ООО «Тульский техник» 38-50-59 8-952-185-70-38 ООО «Турбина» 71-19-77 56-54-54 ООО «УютДом» 70-41-41 52-00-07 ООО «Феникс» 55-14-54 8-962-274-85-85 ООО «Управляющая компания „Центральная“ 37-84-16 8-967-431-68-50 ООО «УК Фортуна» 38-48-00, 8 961 260-50-07 56-54-54 ООО «УК „Эталон“ 74-00-56

74-00-57 8-953-194-77-87 ООО «Этажи» 23-95-22 56-54-54 ООО Управляющая компания «Южная» 52-50-32 56-54-54 ООО «ЭЛИТ ДОМ» 71-74-77, 8 967 431-74-77 71-77-20 ФГАУ «Росжилкомплекс» (Министерство обороны) 8 901 198-69-01 8-901-198-69-01

Телефоны горячих линий ресурсоснабжающих организаций:

ООО «Терра71», 8 (4872) 73-08-79;

ООО «Энергостройресурс», 8 (495) 969-56-10;

АО «Тульский таксопарк», 8 (4872) 24-14-80;

ТЭЦ-ПВС ПАО «КМЗ», 8 (4872) 24-36-26;

АО «ТОКБА», 8 (4872) 21-98-65; 8 910 700-17-10;

ООО «Конвекция», 8 (4872) 52-67-16;

АО «Тулатеплосеть», 8 (4872) 42-53-21;

ПАО «Тулачермет» 8 (4872) 45-60-48; 8 910 942-07-51;

ООО «Теплогарант» 8 (4872)58-79-09, 8 902 849-32-34;

ООО «ТеплоРесурс», АДС 55-62-71, 8 905 626-32-17;

ООО «Тепловые технологии», 8 (4872) 70-20-34;

ПАО «Октава», 8 (4872) 36-31-13 с 8.00 до 16.30, 8 (4872) 36-02-51 с 8.00 до 16.30;

Тульский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» т. 20-26-42;

Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» котельная филиала «Тулэнерго» тел. 32-74-78;

ООО «ТОЗ-Энерго», тел. 46-92-74, 74-02-80 (доб.402), 8 980 720-07-50; 8 (982) 720-16-08;

ФГУП «СПЛАВ», 8 (4872) 46-44-72, 8 (4872) 25-55-64 доб. 68-93;

АО «Внешстрой», 8 903 844-41-23.

Горячие линии по вопросам отопления в Тульской области можно найти на сайте министерства энергетики региона по ссылке.