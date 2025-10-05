  1. Моя Слобода
Куда тулякам можно пожаловаться на холодные батареи
Фото Дмитрия Дзюбина.

Куда тулякам можно пожаловаться на холодные батареи

Публикуем списки телефонов.

Напомним, отопительный сезон стартовал в Туле 25 сентября. С этого дня тепло начали подавать на социально значимые объекты, с 29 сентября — в многоквартирные дома.

Ресурсоснабжающим организациям дается пять дней, чтобы довести тепло до социальных объектов и семь дней — до многоквартирных домов. Регулировку внутренних систем отопления выполняют управляющие компании.

В жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла. Если батареи холодные, в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

Также работа горячих линий по вопросам отопления организована в администрации города:

  • Главное управление администрации города по Пролетарскому округу: +7 920 744-10-22, 41-34-15;
  • Главное управление администрации города по Центральному округу: +7 920 750-55-71;
  • Главное управление администрации города по Зареченскому округу: 47-16-68;
  • Главное управление администрации города по Советскому округу: +7 920 759-19-80;
  • Главное управление администрации города по Привокзальному округу: +7 919 070-02-67, 24-71-74;
  • Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы: +7 910 150-82-93.
Телефоны горячих линий УК и ресурсоснабжающих организаций

 

Наименование организации

Телефон горячей линии пуска отопления

Телефон АДС

ООО «УК № 1»

33-80-31

56-54-54

ООО «УК Альфа»

52-58-52

8-953-955-07-55

ООО УК «Аксиома»

50-52-60, 8 920 799-90-97

56-54-54

ООО «Апрель-Менеджмент»

8 903 582-59-59, 8 903 584-59-59

73-01-08

ООО «УК Аврора»

71-63-30

56-54-54

ООО УК «Арсенал»

38-55-82

56-54-54

ООО «АДС Тулы»

52-40-11, 52-40-10

56-54-54

ООО УК «Базис»

38-55-82

56-54-54

ООО «Велиград»

75-38-46

8-920-788-97-71

ООО «Внешстрой-Коммунсервис» (Внешстрой-К)

75-47-57, 73-01-64

56-54-54, 52-54-54

ООО «УК „ГАММА“

8 953 188-68-52, 71-19-68

56-54-54, 8-967-431-68-50

ООО УК «Гефест»

71-19-68

56-54-54, 8-967-431-68-50

ООО УК «Горизонт»

52-02-53

56-54-54

ООО УК «ГРИН ПАРК»

8 930 655-93-16

8-930-655-93-16

ООО «ДВИЖЕНИЕ»

8 953 199-47-51

8-953-963-49-94

ООО «Дивин»

8 920 772-23-00

8-905-111-23-00

ООО «ДРУГОЕ ДЕЛО»

70-62-33

56-54-54

ООО «УК Дельта»

70-11-60

56-54-54

ООО «ДомСервис»

70-10-83, 8 953 424-59-46

8-960-605-95-17

ООО «УК „Домофонд“

41-24-51

790-451

ООО «Жилищная Управляющая Компания» (ЖУК)

43-86-69

56-54-54

ООО «Жилцентр»

25-00-25

25-00-25

ООО «ЖИЛКОМЦЕНТР»

25-00-25

25-00-25

ООО УК «Жилхоз» Советского района города Тулы

56-54-12

56-54-54

ООО «Жилищно-строительная Компания» (ЖСК)

21-20-65

56-54-54

ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» (ЖСО)

71-71-63

71-71-63

ООО УК «ЖКС»

26-80-94

56-54-54

ООО «УК „ЗеленГрадъ“

70-13-25, 70-13-23

73-01-08

ООО УК «Индустрия Сервиса»

8 930 074-04-71

8-963-934-01-03

ООО «Инженер Про»

72-52-75

72-53-27,
8-920-740-07-70

ООО «Инженер Про Центр»

72-52-75

72-53-27, 8-920-740-07-70

ООО УК «Иншинка»

72-36-01

8-930-790-27-27

ООО «УК „Квартал“

70-06-26

56-54-54

ООО «Косогорец»

58-74-01

56-54-54

ООО «Кировский» г. Тула

8 920 275-67-69

56-54-54

ООО «УК Кировский»

79-45-99

79-45-99

ООО «УК Комфорт»

52-29-00

52-00-07

ООО «Комфортсервис»

72-55-40

8-999-782-64-56

ООО «Коммунальный стандарт»

58-78-79, 8 953 443-37-57

56-54-54

ООО «КУБ»

71-71-92, 26-87-70

56-54-54

ООО УК «Левобережный»

71-46-39

8-920-788-97-71

ООО «Лучший Дом»

77-32-51

8-967-431-68-50

ООО «УК Левша»

77-00-88

56-54-54

ООО УК «Лига ЖКХ»

71-01-24, 71-01-23,
8 905 119-86-97

56-54-54

ООО «Магистраль»

55-14-54

8-962-274-85-85

ООО УК «МИР»

71-11-98, 71-11-98

56-54-54

ООО «УК Мастер-Сервис»

58-74-76

56-54-54

ООО «УК Наша»

77-00-88

56-54-54

ООО «Наш Район»

8 920 273-44-17

8-906-624-94-18

ООО «Наш Ресурс»

26-91-01

56-54-54

ООО «Новая УК»

72-36-01

8-930-790-27-27

ООО «УК „Новострой“

75-38-88

8-902-696-22-20

ООО «Новый город»

52-40-20
52-52-22

56-54-54

ООО «УК „Новые Черемушки“

8 910 158-70-89

56-54-54

ООО «УК „Новое время“

58-10-00

56-54-54

ООО «Новые Технологии Комфорта» (НТК)

38-58-41

38-58-41

ООО «ОСТ-Сервис»

26-90-00

56-54-54

ООО «Сервисная Компания Оптима» (СК Оптима)

8 930 650-48-74

8-920-278-83-47

ООО «Оружейная Столица»

52-37-03

71-68-50

ООО «Оружейная слобода»

58-84-08

56-54-54

ООО «Орбита»

8 906 625-75-77

56-54-54

ООО Управляющая компания «Платоновский лес»

52-50-32

56-54-54

ООО «Плехановская УК»

75-20-68

8-950-921-53-00

ООО «Производственная жилищно-ремонтная компания» (ПЖРК)

79-06-31

56-54-54

ООО «УК Подъем»

25-07-02

35-34-93

ООО «УК ПОДЪЕМ ДОМ»

25-07-02

35-34-93

ООО УК «Рассвет»

72-36-01

8-930-790-27-27

ООО «УК Ресурс»

28-30-03
8 950 921-00-04

28-30-03

ООО «РСК-71»

38-51-24, 8 905 622-25-55

56-54-54

ООО «УК „Родной дом“

8 920 272-80-08

56-54-54

ООО «УК РЕДОМ»

38-58-41

38-58-41

ООО «Согласие»

41-06-10

71-61-16

ООО УК «Современник»

79-22-77

8-910-700-10-89

ООО «Современный аспект»

 21-20-65, 8 910 704-73-76

52-40-11

ООО «Союз»

8 953 438-23-01

8-953 968 07 19

ООО «УК „СООТЕЧЕСТВЕННИК“

8 906 626-62-80

8(906) 626-62-80

ООО «УК „Сиди дома“

8 953 961-77-55

8-915-696-74-22
8-902-901-06-92

ООО «УК „Солнечный город“

25-02-09

8-967-431-68-50

ООО «Свои»

71-00-99

56-54-54

ООО «Свой дом»

52-27-06

56-54-54

ООО «УК Северная Мыза»

8 950 901-11-42

8-950-900-90-67

ООО «Спектр»

70-05-64

56-54-54

ООО «Смарт-Сервис»

75-38-88

8-902-696-22-20

ООО «Слободка»

8 950 918-80-00

8950-918-80-00

ООО «СтройМАКС»

70-20-29

52-00-07

ООО «УК СТИМУЛ71»

75-92-00

8-920-763-71-71

ООО «УК Стандарт ЖКХ»

52-77-57

38-46-33
79-29-11

ООО «Соседи»

26-90-96

56-54-54

ООО «СпецСтрой»

71-46-35

8-950-906-88-61 (для мкд на ул. Кутузова), 8-930-795-68-22 (для мкд на ул. Г. Маргелова), 8-920-788-97-71 (для мкд в мкр. Левобережный), 56-54-54, 8-920-277-32-44 (для МКД в Пос. Петровский)

ООО УК «Светлый дом»

52-40-17

56-54-54

ООО «СтройТехМонтаж»

8 920 777-43-87

56-54-54

ООО «Тульское жилищное хозяйство» (Тулжилхоз)

76-10-61

56-54-54

ООО «Управляющая компания „Текущий ремонт и содержание“ (ТРИС)

52-61-31

52-61-31

ООО Управляющая компания «Тулица»

52-50-32

56-54-54

ООО «УК „Тульская областная компания технического обслуживания“ (ТОКТО)

71-71-92

56-54-54

ООО «Тульская городская управляющая компания» (ТГУК)

75-34-02, 52-15-99, 52-18-09

71-78-80

ООО «Тульский техник»

38-50-59

8-952-185-70-38

ООО «Турбина»

71-19-77

56-54-54

ООО «УютДом»

70-41-41

52-00-07

ООО «Феникс»

55-14-54

8-962-274-85-85

ООО «Управляющая компания „Центральная“

37-84-16

8-967-431-68-50 

ООО «УК Фортуна»

38-48-00, 8 961 260-50-07

56-54-54

ООО «УК „Эталон“

74-00-56
74-00-57

8-953-194-77-87

ООО «Этажи»

23-95-22

56-54-54

ООО Управляющая компания «Южная»

52-50-32

56-54-54

ООО «ЭЛИТ ДОМ»

71-74-77, 8 967 431-74-77

71-77-20

ФГАУ «Росжилкомплекс» (Министерство обороны)

8 901 198-69-01

8-901-198-69-01

Телефоны горячих линий ресурсоснабжающих организаций:

  • ООО «Терра71», 8 (4872) 73-08-79;
  • ООО «Энергостройресурс», 8 (495) 969-56-10;
  • АО «Тульский таксопарк», 8 (4872) 24-14-80;
  • ТЭЦ-ПВС ПАО «КМЗ», 8 (4872) 24-36-26;
  • АО «ТОКБА», 8 (4872) 21-98-65; 8 910 700-17-10;
  • ООО «Конвекция», 8 (4872) 52-67-16;
  • АО «Тулатеплосеть», 8 (4872) 42-53-21;
  • ПАО «Тулачермет» 8 (4872) 45-60-48; 8 910 942-07-51;
  • ООО «Теплогарант» 8 (4872)58-79-09, 8 902 849-32-34;
  • ООО «ТеплоРесурс», АДС 55-62-71, 8 905 626-32-17;
  • ООО «Тепловые технологии», 8 (4872) 70-20-34;
  • ПАО «Октава», 8 (4872) 36-31-13 с 8.00 до 16.30, 8 (4872) 36-02-51 с 8.00 до 16.30;
  • Тульский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» т. 20-26-42;
  • Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» котельная филиала «Тулэнерго» тел. 32-74-78;
  • ООО «ТОЗ-Энерго», тел. 46-92-74, 74-02-80 (доб.402), 8 980 720-07-50; 8 (982) 720-16-08;
  • ФГУП «СПЛАВ», 8 (4872) 46-44-72, 8 (4872) 25-55-64 доб. 68-93;
  • АО «Внешстрой», 8 903 844-41-23.

Горячие линии по вопросам отопления в Тульской области можно найти на сайте министерства энергетики региона по ссылке.

сегодня, в 08:00 +2
