Куда тулякам можно пожаловаться на холодные батареи

Напомним, отопительный сезон стартовал в Туле 25 сентября. С этого дня тепло начали подавать на социально значимые объекты, с 29 сентября — в многоквартирные дома.
Ресурсоснабжающим организациям дается пять дней, чтобы довести тепло до социальных объектов и семь дней — до многоквартирных домов. Регулировку внутренних систем отопления выполняют управляющие компании.
В жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла. Если батареи холодные, в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую компанию.
Также работа горячих линий по вопросам отопления организована в администрации города:
- Главное управление администрации города по Пролетарскому округу: +7 920 744-10-22, 41-34-15;
- Главное управление администрации города по Центральному округу: +7 920 750-55-71;
- Главное управление администрации города по Зареченскому округу: 47-16-68;
- Главное управление администрации города по Советскому округу: +7 920 759-19-80;
- Главное управление администрации города по Привокзальному округу: +7 919 070-02-67, 24-71-74;
- Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы: +7 910 150-82-93.
|
Наименование организации
|
Телефон горячей линии пуска отопления
|
Телефон АДС
|
ООО «УК № 1»
|
33-80-31
|
56-54-54
|
ООО «УК Альфа»
|
52-58-52
|
8-953-955-07-55
|
ООО УК «Аксиома»
|
50-52-60, 8 920 799-90-97
|
56-54-54
|
ООО «Апрель-Менеджмент»
|
8 903 582-59-59, 8 903 584-59-59
|
73-01-08
|
ООО «УК Аврора»
|
71-63-30
|
56-54-54
|
ООО УК «Арсенал»
|
38-55-82
|
56-54-54
|
ООО «АДС Тулы»
|
52-40-11, 52-40-10
|
56-54-54
|
ООО УК «Базис»
|
38-55-82
|
56-54-54
|
ООО «Велиград»
|
75-38-46
|
8-920-788-97-71
|
ООО «Внешстрой-Коммунсервис» (Внешстрой-К)
|
75-47-57, 73-01-64
|
56-54-54, 52-54-54
|
ООО «УК „ГАММА“
|
8 953 188-68-52, 71-19-68
|
56-54-54, 8-967-431-68-50
|
ООО УК «Гефест»
|
71-19-68
|
56-54-54, 8-967-431-68-50
|
ООО УК «Горизонт»
|
52-02-53
|
56-54-54
|
ООО УК «ГРИН ПАРК»
|
8 930 655-93-16
|
8-930-655-93-16
|
ООО «ДВИЖЕНИЕ»
|
8 953 199-47-51
|
8-953-963-49-94
|
ООО «Дивин»
|
8 920 772-23-00
|
8-905-111-23-00
|
ООО «ДРУГОЕ ДЕЛО»
|
70-62-33
|
56-54-54
|
ООО «УК Дельта»
|
70-11-60
|
56-54-54
|
ООО «ДомСервис»
|
70-10-83, 8 953 424-59-46
|
8-960-605-95-17
|
ООО «УК „Домофонд“
|
41-24-51
|
790-451
|
ООО «Жилищная Управляющая Компания» (ЖУК)
|
43-86-69
|
56-54-54
|
ООО «Жилцентр»
|
25-00-25
|
25-00-25
|
ООО «ЖИЛКОМЦЕНТР»
|
25-00-25
|
25-00-25
|
ООО УК «Жилхоз» Советского района города Тулы
|
56-54-12
|
56-54-54
|
ООО «Жилищно-строительная Компания» (ЖСК)
|
21-20-65
|
56-54-54
|
ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» (ЖСО)
|
71-71-63
|
71-71-63
|
ООО УК «ЖКС»
|
26-80-94
|
56-54-54
|
ООО «УК „ЗеленГрадъ“
|
70-13-25, 70-13-23
|
73-01-08
|
ООО УК «Индустрия Сервиса»
|
8 930 074-04-71
|
8-963-934-01-03
|
ООО «Инженер Про»
|
72-52-75
|
72-53-27,
|
ООО «Инженер Про Центр»
|
72-52-75
|
72-53-27, 8-920-740-07-70
|
ООО УК «Иншинка»
|
72-36-01
|
8-930-790-27-27
|
ООО «УК „Квартал“
|
70-06-26
|
56-54-54
|
ООО «Косогорец»
|
58-74-01
|
56-54-54
|
ООО «Кировский» г. Тула
|
8 920 275-67-69
|
56-54-54
|
ООО «УК Кировский»
|
79-45-99
|
79-45-99
|
ООО «УК Комфорт»
|
52-29-00
|
52-00-07
|
ООО «Комфортсервис»
|
72-55-40
|
8-999-782-64-56
|
ООО «Коммунальный стандарт»
|
58-78-79, 8 953 443-37-57
|
56-54-54
|
ООО «КУБ»
|
71-71-92, 26-87-70
|
56-54-54
|
ООО УК «Левобережный»
|
71-46-39
|
8-920-788-97-71
|
ООО «Лучший Дом»
|
77-32-51
|
8-967-431-68-50
|
ООО «УК Левша»
|
77-00-88
|
56-54-54
|
ООО УК «Лига ЖКХ»
|
71-01-24, 71-01-23,
|
56-54-54
|
ООО «Магистраль»
|
55-14-54
|
8-962-274-85-85
|
ООО УК «МИР»
|
71-11-98, 71-11-98
|
56-54-54
|
ООО «УК Мастер-Сервис»
|
58-74-76
|
56-54-54
|
ООО «УК Наша»
|
77-00-88
|
56-54-54
|
ООО «Наш Район»
|
8 920 273-44-17
|
8-906-624-94-18
|
ООО «Наш Ресурс»
|
26-91-01
|
56-54-54
|
ООО «Новая УК»
|
72-36-01
|
8-930-790-27-27
|
ООО «УК „Новострой“
|
75-38-88
|
8-902-696-22-20
|
ООО «Новый город»
|
52-40-20
|
56-54-54
|
ООО «УК „Новые Черемушки“
|
8 910 158-70-89
|
56-54-54
|
ООО «УК „Новое время“
|
58-10-00
|
56-54-54
|
ООО «Новые Технологии Комфорта» (НТК)
|
38-58-41
|
38-58-41
|
ООО «ОСТ-Сервис»
|
26-90-00
|
56-54-54
|
ООО «Сервисная Компания Оптима» (СК Оптима)
|
8 930 650-48-74
|
8-920-278-83-47
|
ООО «Оружейная Столица»
|
52-37-03
|
71-68-50
|
ООО «Оружейная слобода»
|
58-84-08
|
56-54-54
|
ООО «Орбита»
|
8 906 625-75-77
|
56-54-54
|
ООО Управляющая компания «Платоновский лес»
|
52-50-32
|
56-54-54
|
ООО «Плехановская УК»
|
75-20-68
|
8-950-921-53-00
|
ООО «Производственная жилищно-ремонтная компания» (ПЖРК)
|
79-06-31
|
56-54-54
|
ООО «УК Подъем»
|
25-07-02
|
35-34-93
|
ООО «УК ПОДЪЕМ ДОМ»
|
25-07-02
|
35-34-93
|
ООО УК «Рассвет»
|
72-36-01
|
8-930-790-27-27
|
ООО «УК Ресурс»
|
28-30-03
|
28-30-03
|
ООО «РСК-71»
|
38-51-24, 8 905 622-25-55
|
56-54-54
|
ООО «УК „Родной дом“
|
8 920 272-80-08
|
56-54-54
|
ООО «УК РЕДОМ»
|
38-58-41
|
38-58-41
|
ООО «Согласие»
|
41-06-10
|
71-61-16
|
ООО УК «Современник»
|
79-22-77
|
8-910-700-10-89
|
ООО «Современный аспект»
|
21-20-65, 8 910 704-73-76
|
52-40-11
|
ООО «Союз»
|
8 953 438-23-01
|
8-953 968 07 19
|
ООО «УК „СООТЕЧЕСТВЕННИК“
|
8 906 626-62-80
|
8(906) 626-62-80
|
ООО «УК „Сиди дома“
|
8 953 961-77-55
|
8-915-696-74-22
|
ООО «УК „Солнечный город“
|
25-02-09
|
8-967-431-68-50
|
ООО «Свои»
|
71-00-99
|
56-54-54
|
ООО «Свой дом»
|
52-27-06
|
56-54-54
|
ООО «УК Северная Мыза»
|
8 950 901-11-42
|
8-950-900-90-67
|
ООО «Спектр»
|
70-05-64
|
56-54-54
|
ООО «Смарт-Сервис»
|
75-38-88
|
8-902-696-22-20
|
ООО «Слободка»
|
8 950 918-80-00
|
8950-918-80-00
|
ООО «СтройМАКС»
|
70-20-29
|
52-00-07
|
ООО «УК СТИМУЛ71»
|
75-92-00
|
8-920-763-71-71
|
ООО «УК Стандарт ЖКХ»
|
52-77-57
|
38-46-33
|
ООО «Соседи»
|
26-90-96
|
56-54-54
|
ООО «СпецСтрой»
|
71-46-35
|
8-950-906-88-61 (для мкд на ул. Кутузова), 8-930-795-68-22 (для мкд на ул. Г. Маргелова), 8-920-788-97-71 (для мкд в мкр. Левобережный), 56-54-54, 8-920-277-32-44 (для МКД в Пос. Петровский)
|
ООО УК «Светлый дом»
|
52-40-17
|
56-54-54
|
ООО «СтройТехМонтаж»
|
8 920 777-43-87
|
56-54-54
|
ООО «Тульское жилищное хозяйство» (Тулжилхоз)
|
76-10-61
|
56-54-54
|
ООО «Управляющая компания „Текущий ремонт и содержание“ (ТРИС)
|
52-61-31
|
52-61-31
|
ООО Управляющая компания «Тулица»
|
52-50-32
|
56-54-54
|
ООО «УК „Тульская областная компания технического обслуживания“ (ТОКТО)
|
71-71-92
|
56-54-54
|
ООО «Тульская городская управляющая компания» (ТГУК)
|
75-34-02, 52-15-99, 52-18-09
|
71-78-80
|
ООО «Тульский техник»
|
38-50-59
|
8-952-185-70-38
|
ООО «Турбина»
|
71-19-77
|
56-54-54
|
ООО «УютДом»
|
70-41-41
|
52-00-07
|
ООО «Феникс»
|
55-14-54
|
8-962-274-85-85
|
ООО «Управляющая компания „Центральная“
|
37-84-16
|
8-967-431-68-50
|
ООО «УК Фортуна»
|
38-48-00, 8 961 260-50-07
|
56-54-54
|
ООО «УК „Эталон“
|
74-00-56
|
8-953-194-77-87
|
ООО «Этажи»
|
23-95-22
|
56-54-54
|
ООО Управляющая компания «Южная»
|
52-50-32
|
56-54-54
|
ООО «ЭЛИТ ДОМ»
|
71-74-77, 8 967 431-74-77
|
71-77-20
|
ФГАУ «Росжилкомплекс» (Министерство обороны)
|
8 901 198-69-01
|
8-901-198-69-01
Телефоны горячих линий ресурсоснабжающих организаций:
- ООО «Терра71», 8 (4872) 73-08-79;
- ООО «Энергостройресурс», 8 (495) 969-56-10;
- АО «Тульский таксопарк», 8 (4872) 24-14-80;
- ТЭЦ-ПВС ПАО «КМЗ», 8 (4872) 24-36-26;
- АО «ТОКБА», 8 (4872) 21-98-65; 8 910 700-17-10;
- ООО «Конвекция», 8 (4872) 52-67-16;
- АО «Тулатеплосеть», 8 (4872) 42-53-21;
- ПАО «Тулачермет» 8 (4872) 45-60-48; 8 910 942-07-51;
- ООО «Теплогарант» 8 (4872)58-79-09, 8 902 849-32-34;
- ООО «ТеплоРесурс», АДС 55-62-71, 8 905 626-32-17;
- ООО «Тепловые технологии», 8 (4872) 70-20-34;
- ПАО «Октава», 8 (4872) 36-31-13 с 8.00 до 16.30, 8 (4872) 36-02-51 с 8.00 до 16.30;
- Тульский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» т. 20-26-42;
- Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» котельная филиала «Тулэнерго» тел. 32-74-78;
- ООО «ТОЗ-Энерго», тел. 46-92-74, 74-02-80 (доб.402), 8 980 720-07-50; 8 (982) 720-16-08;
- ФГУП «СПЛАВ», 8 (4872) 46-44-72, 8 (4872) 25-55-64 доб. 68-93;
- АО «Внешстрой», 8 903 844-41-23.
Горячие линии по вопросам отопления в Тульской области можно найти на сайте министерства энергетики региона по ссылке.