Как в Туле продвигается ремонт Орловского путепровода 
Фото Алексея Пирязева.

Как в Туле продвигается ремонт Орловского путепровода 

Подрядчик рассказал, какие работы проводятся в данный момент.

3 октября под председательством заместителя губернатора Владимира Цибульского состоялось заседание штаба по реализации реконструкции Орловского путепровода. Об этом сообщает минтранс Тульской области.

Представитель подрядной организации ООО «Уваровская ПМК-22» доложил о том, что в настоящее время на объекте ведутся следующие работы:

  • демонтаж существующей тепловой сети,
  • работы по реконструкции существующего газопровода, 
  • утепление сварных стыков тепловой сети.

Владимир Цибульский отметил:

— С целью недопущения срыва сроков прошу на постоянной основе осуществлять взаимодействие с подрядчиком и в случае необходимости оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Напомним, что реконструкция путепровода должна завершиться осенью 2026 года. Стоимость контракта — почти 750 млн рублей.

Фотограф:
3 октября
