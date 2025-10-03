Как в Туле продвигается ремонт Орловского путепровода 

3 октября под председательством заместителя губернатора Владимира Цибульского состоялось заседание штаба по реализации реконструкции Орловского путепровода. Об этом сообщает минтранс Тульской области.
Представитель подрядной организации ООО «Уваровская ПМК-22» доложил о том, что в настоящее время на объекте ведутся следующие работы:
- демонтаж существующей тепловой сети,
- работы по реконструкции существующего газопровода,
- утепление сварных стыков тепловой сети.
Владимир Цибульский отметил:
— С целью недопущения срыва сроков прошу на постоянной основе осуществлять взаимодействие с подрядчиком и в случае необходимости оперативно реагировать на возникающие проблемы.
Напомним, что реконструкция путепровода должна завершиться осенью 2026 года. Стоимость контракта — почти 750 млн рублей.