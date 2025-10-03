Как в Туле продвигается ремонт Орловского путепровода 

Фото Алексея Пирязева.

3 октября под председательством заместителя губернатора Владимира Цибульского состоялось заседание штаба по реализации реконструкции Орловского путепровода. Об этом сообщает минтранс Тульской области.

Представитель подрядной организации ООО «Уваровская ПМК-22» доложил о том, что в настоящее время на объекте ведутся следующие работы:

демонтаж существующей тепловой сети,

работы по реконструкции существующего газопровода,

утепление сварных стыков тепловой сети.

Владимир Цибульский отметил:

— С целью недопущения срыва сроков прошу на постоянной основе осуществлять взаимодействие с подрядчиком и в случае необходимости оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Напомним, что реконструкция путепровода должна завершиться осенью 2026 года. Стоимость контракта — почти 750 млн рублей.