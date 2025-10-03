Тульским учителям вручили награды ко Дню учителя

3 октября в Тульской областной филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню учителя.

— От всего сердца выражаю огромную признательность всем, кто учит и воспитывает ребят, наставляет их, поддерживает и верит в своих учеников. Благодарю вас за мастерство, мудрость и любовь к профессии. Вы даете детям не только новые знания, но и прививаете культурные ценности России, воспитываете сознательных граждан. По сути, вы формируете будущее нашей страны. Это важнейшая миссия и большая ответственность, — сказал Дмитрий Миляев.

Глава региона напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина правительство разрабатывает долгосрочную Стратегию развития образования России до 2036 года и на перспективу до 2040 года. Этот документ в ближайшие 15 лет станет ориентиром для учебных заведений Тульской области. Главная задача Стратегии — сформировать конкурентоспособную, гибкую систему образования с учётом потребностей экономики и социальной сферы, воспитать патриотичных и социально ответственных граждан, реализовать потенциал каждого человека.

— Основное внимание в Стратегии уделяется сохранению традиционных ценностей, защите педагогов и улучшению качества школьного образования. Среди базовых принципов документа — единое образовательное пространство страны, развитие инфраструктуры, высокий статус педагога. Для достижения этих амбициозных целей и решения многоуровневых задач нужны педагоги — смелые, думающие, эмпатичные, смотрящие вперед. И я рад отметить, что именно такими славится тульская земля, — подчеркнул губернатор.

Сегодня в системе образования региона трудится более 20 тысяч педагогических работников, порядка 10 тысяч из них — учителя. В 2023 году министерство образования совместно с педуниверситетом запустило региональный проект «ПРОстажер». И уже в 2025 году 70% студентов после окончания вуза остались работать в тех же школах, где стажировались.

В 2024 году в регионе принята программа кадрового обеспечения системы образования. Усилены региональные меры поддержки педагогов. Со следующего года в Тульской области введут дополнительные меры поддержки, в том числе:

выплата ежемесячной денежной компенсации за наем жилья для отдельных категорий учителей;

запуск региональной программы, аналогичной программе «Земский учитель», для школ и детских садов, расположенных в городах с численностью более 50 тысяч жителей;

увеличение призового фонда конкурса «Призвание — учить!». Кстати, в ближайшее время будут подведены итоги регионального конкурса «Педагогический успех-71», победители которого получат по 150 тысяч рублей.

— Чтобы оставаться востребованным, важно непрерывно развиваться и учиться. Это позволит не отставать от прогресса, лучше понимать молодежь, — сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор напомнил, что президент России Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. И это напрямую относится к учителям.

— Педагоги закладывают основы нравственного и патриотического воспитания, уважение к традиционным семейным ценностям. Благодарю вас за самоотверженный труд. Вы — кладезь педагогической мудрости, — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Миляев поздравил тульских педагогов с профессиональным праздником и пожелал им успехов, творческих идей и талантливых учеников. А особо отличившимся вручил государственные, ведомственные и региональные награды.

Ирина Викторовна Супрун, учитель русского языка и литературы новомосковской школы № 12, удостоена звания «Заслуженный учитель России».

— Я работаю в этой школе 26 лет, а до этого — в магаданской школе, потому что окончила Магаданский северный университет. То есть мой общий педагогический стаж — 36 лет. Когда у меня спрашивают, почему я стала учителем, честно, даже не знаю, что отвечать. Потому что хотела стать учителем с первого класса. У меня были замечательные учителя, они привили любовь к профессии, желание вести за руку по жизни своих учеников. Для меня профессия учителя — это жизнь. Моя дочь тоже пошла по моим стопам, она уже 10 лет преподает в школе. И если честно, я не мыслю себя без школы и учеников.

Часто слышу, мол, дети сейчас другие. Нет, дети всегда остаются детьми. И если их любишь, они отвечают взаимностью, понимают и принимают тебя. На мой взгляд, немножко изменились родители — стали более заботливыми.

Почему именно русский язык и литература? Так получилось, что при поступлении — а я подавала документы на учителя начальных классов — написала хорошее сочинение. И декан факультета русского языка предложил мне перейти к нему. Я не пожалела ни на минуту.

Есть мнение, что дети, молодежь говорят на другом языке, мало понятном старшему поколению. Мы часто дискутируем и шутим по этому поводу с ребятами на уроках. У нас есть договоренность с ними: «Когда вы заходите в кабинет русского языка, вы заходите в храм родного языка. И здесь можно говорить только на хорошем русском языке». Вообще, родной язык — это код нации, это святое! Любить свой родной язык — это все равно что любить своих маму, папу и Родину.

Ольга Геннадьевна Дунаева, учитель русского языка и литературы ефремовского Центра образования № 4, получила Благодарность Президента за свою работу:

— Мой учительский стаж — более 30 лет. А начала я работать пионервожатой в школе — «Орленок», пионерские костры, походы… Но всегда мечтала стать учителем. В моей семье по материнской линии были педагоги — преподаватели русского языка в МГУ. Высшее образование я получила в пединституте Ельца, а потом вернулась в родной Ефремов.

Моя дочь выбрала другую профессию, но многие мои воспитанники выбрали профессию учителя. А самое главное — очень многие полюбили поэзию, стали сами писать. Поэзия — это особый мир, а мир — это поэзия. И этим все сказано.

Я не согласна, когда кто-то утверждает, что разные поколения говорят на разных языках. Если ты на одной волне с детьми, чувствуешь время, то ты всегда поймешь учеников. А они — тебя.

Напутствуя своих учеников, всегда говорю: «Любите родной язык, это наша духовная скрепа. Будьте любопытными и любознательными. И тогда точно найдете своих, близких по духу — людей, писателей и поэтов, музыкантов; свое дело по жизни».

Татьяна Николаевну Бирюкову, директора ефремовского Центра образования № 4, наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ее педагогический стаж составляет 49 лет!

— Я родилась в Ефремове, училась в Калинине, а потом вернулась в родной город учителем русского языка и литературы. Была завучем по воспитательной работе, по учебной работе. И вот уже 26 лет я директор школы. Люблю своих коллег и детей, без которых не мыслю свою жизнь. Для меня самый главный праздник в жизни — 1 сентября, когда я вижу своих ребят на торжественной линейке.

В нашей школе учится 700 учеников. Еще в составе Центра два детских садика, в каждый ходит по 100 детишек, будущих наших учеников. А скоро присоединится и третий, сейчас там идет капитальный ремонт. Настоящая детская республика!

Губернатор, вручая награды, спросил зал: «А где же мужчины-учителя?» Так вот хочу похвалиться. В нашей школе работают шесть учителей-мужчин: три физрука, учитель ОБЖ, учитель информатики. Недавно пришел молодой специалист по иностранному языку.

А еще в нашей школе есть педагогический класс — растим себе смену.

В этом году у нас семь медалистов. И все они поступили в престижные вузы страны. Наверное, это и есть самая большая радость для учителя.

Наталье Михайловне Гавришиной, учителю истории, права и политологии Киреевского центра образования № 1, вручили ведомственный знак отличия Министерства просвещения РФ «Отличник просвещения»:

— Я работаю в родной школе нашего губернатора и сама училась в ней. И в педуниверситете тоже училась на том же факультете истории, что и Дмитрий Вячеславович. Правда, когда я его оканчивала, он только поступал.

Почему именно историю выбрала для себя? Наверное, под влиянием своей учительницы истории Валентины Ивановны Корневой. Мне очень нравилось работать в архивах, открывать «белые пятна» истории. А мой диплом был посвящен истории Оружейного завода и оружейной школы.

Не соглашусь с утверждением, что дети не интересуются историей. Наоборот! У меня в этом году был ученик — Степан Башкин. Он стал победителем областной олимпиады по истории и обществознанию, мы вместе ездили в Псков на общероссийскую олимпиаду. Правда, ему не хватило буквально пары баллов, чтобы стать победителем. Но ЕГЭ он сдал прекрасно — на 98 баллов — и поступил на юридический факультет в университет внешней торговли.

Считаю, к истории своей страны, своего народа нужно относиться трепетно. А обществознание — это квинтэссенция многих наук, она формирует критическое мышление человека. И важна для любого человека, чем бы он ни занимался.

Дмитрий Миляев сказал, что учитель не только учит, но и сам учится постоянно. Полностью с ним согласна. Вот, например, искусственный интеллект — мы должны уметь с ним взаимодействовать. И мы вместе с детьми учимся этому.

На уроках истории и обществознания дети учатся дискутировать, отстаивать свою позицию, аргументировать ее. Дебаты вообще прекрасный инструмент для этого, мы используем их на уроках. Для детей это как игра. А учиться, играя, гораздо интереснее и эффективнее.