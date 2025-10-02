  1. Моя Слобода
Названы даты зачисления пенсий и пособий в октябре
Фото Алексея Пирязева.

Названы даты зачисления пенсий и пособий в октябре

Информацию предоставило отделение Социального фонда России по Тульской области.

Ежемесячные пособия на детей за сентябрь родителям, получающим средства на счета в банках, будут выплачены 3 октября. В этот день Отделение СФР по Тульской области перечислит:

  • единое пособие на детей до 17 лет и беременным;
  • пособие на первого ребенка до 3 лет;
  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 (полутора) лет неработающим родителям;
  • пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

В этот же день — 3 октября — семьям будет направлена ежемесячная выплата из материнского капитала за прошлый месяц.

Обычно отделение СФР перечисляет данную меру поддержки 5 числа, но так как в октябре этот день выпадает на выходной, то выплата будет произведена заранее.

Работающие родители получат ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 (полутора) лет за сентябрь в привычную дату — 8 октября.

Семьям, которым пособие было установлено впервые, Соцфонд перечисляет выплату в течение пяти рабочих дней после ее назначения независимо от установленного графика выплат.

Пенсии за октябрь в Тульской области будут перечислены региональным Отделением СФР на банковские счета пенсионеров: 7 октября, 10 октября — досрочно за 12 число, 21 октября.

Выплаты могут поступать в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.

Гражданам, которые получают пенсии и пособия через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с графиком Почты России с 5 по 24 октября. Точную дату выплаты можно узнать в своем почтовом отделении.

Фотограф:
сегодня, в 14:43 0
