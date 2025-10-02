  1. Моя Слобода
Синоптики: предстоящая зима будет холоднее предыдущей
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики: предстоящая зима будет холоднее предыдущей

Стал известен предварительный прогноз на сезон.

Предстоящая зима на большей части России будет значительно холоднее предыдущей. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра. 

— Средняя месячная температура на большей части территории России ожидается около средних многолетних значений; ниже нормы — на северо-востоке Дальневосточного федерального округа. Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году, — об этом говорится в вероятностном прогнозе.

В январе на всей территории страны наиболее вероятен температурный режим, близкий к средним многолетним значениям. При этом на большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов первый месяц года ожидается тоже значительно холоднее, чем в предыдущем сезоне.

В феврале выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на востоке Центрального и Южного федеральных округов, на большей части Приволжского федерального округа, в Уральском федеральном округе и на западе Сибирского федерального округа.

сегодня, в 14:28 0
Место
Тула
Прочее
зимапрогноз на зиму
