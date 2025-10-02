  1. Моя Слобода
Детский оздоровительный лагерь «Берёзка» вырастет втрое
Фото Юлии Королевой.

Детский оздоровительный лагерь «Берёзка» вырастет втрое

Это в будущем, а пока лагерь обновляют и готовят к следующему приезду детей.

2 октября глава администрации Тулы Илья Беспалов проинспектировал подготовку детского лагеря в Щепилово к новому сезону.

«Березка» — лагерь круглогодичный, принимает ребят каждые каникулы. Осенние начнутся уже в конце октября, к этому сроку строителям предстоит успеть завершить капремонт одного из спальных корпусов.

photo_2025-10-02_12-30-36 (3).jpg

Владимир Фролов, заместитель директора МАУ «ЦОООДМ», рассказал:

Владимир Фролов

— В этом году в лагере мы проводим крупные строительные работы. Сейчас завершается капитальный ремонт второго детского спального корпуса. Мы полностью меняем фасад, внутреннюю отделку, кровлю. Корпус преобразится и станет красивым и комфортным для пребывания детей.

photo_2025-10-02_12-30-38 (2).jpg

В даче выполнены демонтажные работы, возведена стропильная система кровли, новые перегородки, смонтирована подсистема вентилируемого фасада, сам фасад утеплен, почти полностью смонтирована электрика. Кровля укрыта профлистом. Сейчас подрядчик монтирует систему водоснабжения и укладывает плитку в санузлах.

photo_2025-10-02_12-30-51 (2).jpg

— Кроме того, мы строим в лагере новую многофункциональную спортивную площадку, — говорит Фролов. — Дети смогут заниматься футболом, баскетболом, будет зона воркаута: брусья, турники и так далее. Уже выполнены работы по разработке грунта, отсыпан и утрамбован песок, завезен щебень, возведена бетонная подпорная стена. Подрядчик приступил к работам по укладке бордюрного камня.

photo_2025-10-02_12-30-59 (3).jpg

Илья Беспалов

— Летняя оздоровительная кампания этого года завершилась месяц назад, а мы уже готовимся к следующей. Это лето наши дети провели в частично обновленных лагерях — «им. Саши Чекалина», «Орленке». Дети довольны, отдохнули с большим удовольствием и пишут нам позитивные отзывы.

В лагере «Березка» мы полностью реконструируем одну из дач, она будет готова к приему детей на осенние каникулы этого года. У нас большие планы на этот лагерь. В следующем году к лету мы проведем облицовку всех дач и медпункта вентфасадами, отремонтируем кровли. Для детского отдыха очень важен спорт, поэтому сейчас мы вовсю работаем над устройством новой многофункциональной спортплощадки. Сроки выполнения задач у нас сжатые, мы все должны выполнить к новому сезону, поэтому держу работу на этих объектах на особом контроле.

Всего в лагере для проживания детей предназначены три спальных корпуса и второй этаж административного здания. В летнюю смену лагерь способен принять на отдых 103 ребенка. Но будет больше!

— Отдых в тульских лагерях стал комфортным и интересным. Естественно, потребность в нем увеличилась. Я дал поручение разработать концепцию расширения «Берёзки» за счет территории бывшего профилактория. Лагерь вырастет практически в три раза, — говорит Илья Беспалов.

На 2026 год в «Берёзке» запланировано проектирование комплекса зданий: двух двухэтажных жилых корпусов вместимостью по 100 человек, пищеблока, физкультурно-оздоровительного комплекса и медблока.

Реализация проекта позволит увеличить общую годичную наполняемость лагеря на 1576 человек к 2028 году.

Планы есть и по другим тульским лагерям. По словам главы администрации города, сейчас идет строительство двух новых корпусов в «Орлёнке» на Хомяковском шоссе — подрядчик уже приступил к работам. Также в планах — капитальный ремонт клуба и медицинского блока в лагере «Березка».

Планомерная работа по обновлению тульских загородных лагерей продолжается в соответствии с поручением губернатора Дмитрия Миляева по федеральной программе модернизации организаций детского отдыха, а также по другим программам за счет средств бюджета города.

сегодня, в 15:08
Губернатор Дмитрий Миляев встретился с волейболистками «Тулицы»
Губернатор Дмитрий Миляев встретился с волейболистками «Тулицы»
Названы даты зачисления пенсий и пособий в октябре
Названы даты зачисления пенсий и пособий в октябре
