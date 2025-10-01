Дмитрий Миляев принял участие в работе Форума по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

1 октября в Туле стартовал XIV Форум по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России «ИТОПК-2025». В мероприятии принимает участие более 1300 представителей Минпромторга, Минцифры, Минобороны, ФСТЭК, Росстандарта, органов исполнительной власти субъектов РФ, государственных корпораций и предприятий ОПК, ИТ- компаний, РАН и ведущих вузов страны.

В центре внимания форума — цифровизация ОПК в условиях санкционного давления. Планируется обсуждение хода цифровых преобразований и задач по обеспечению технологического суверенитета, расширению участия промышленности в разработке отечественных ИТ-решений, формированию отраслевых реестров объектов критической информационной инфраструктуры.

Отдельные секции будут посвящены государственной политике в сфере цифровизации оборонно-промышленного комплекса, вопросам кибербезопасности, а также практическим результатам внедрения технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и других перспективных направлений.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев приветствовал участников форума.

— Для нас большая честь принимать ведущих экспертов и разработчиков современных программных решений, которые определяют технологический суверенитет страны. Тульская область — это регион с богатейшими индустриальными традициями. Именно здесь зарождалось отечественное оружейное производство. И сегодня, как и три века назад, Тула остается в авангарде оборонной промышленности, — отметил глава региона.

Современный ОПК региона — это 20 крупнейших предприятий и около 100 организаций кооперации, на которых трудится более 45 тысяч человек. В Тульской области создаются уникальные образцы вооружения — «Панцирь», «Корнет», «Смерч», «Торнадо» — символы технологического лидерства России.

— Сегодня уже недостаточно следовать традициям. Современные вызовы требуют от нас не просто производить уникальную продукцию, но делать это быстрее, точнее и эффективнее. Конкурентоспособность нашего ОПК напрямую зависит от внедрения передовых цифровых решений. Цифровое проектирование, умное производство, предиктивная аналитика, цифровые двойники — это уже не термины будущего, а инструменты настоящего, — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Миляев выразил уверенность, что на форуме будут предложены новые идеи, которые укрепят оборонные точки нашей страны.

— Участие в форуме ИТ-специалистов, представителей промышленности, независимых экспертов, органов власти федерального и регионального уровней — это правильная коллаборация, которая должна давать свои результаты. Сегодня мы с вами подошли к тому времени, когда технологическое будущее нашего оборонно-промышленного комплекса и обороноспособность страны зависят не только от руководителей предприятий ОПК, конструкторов, инженеров, мастеров и рабочих, но во многом от специалистов в сфере ИТ, — сказал глава региона.

Дмитрий Миляев осмотрел выставочную экспозицию отечественных ИТ-разработчиков.

Работа форума продолжится до 3 октября. Участников ждут панельные сессии, дискуссии, а также экскурсии на ведущие оборонные предприятия региона. В рамках «ИТОПК-2025» состоятся демодни, посвященные российскому авиа- и судостроению.

Организаторы мероприятия — издательский дом «Коннект» при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и правительства Тульской области.