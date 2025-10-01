  1. Моя Слобода
В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Фото Дмитрия Дзюбина.

В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Это связано с Днем народного единства.

С 27 октября по 1 ноября россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Напомним, это связано с празднованием Дня народного единства. 

Рабочий день в субботу, 1 ноября, будет сокращенным как предпраздничный. А с 2 по 4 ноября ожидаются длинные выходные.

Фотограф:
вчера, в 16:30
Место
Тула
Прочее
шестидневная рабочая неделяДень народного единства
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
Средние зарплаты в Тульской области к 2028 году увеличатся до 110 тысяч рублей
