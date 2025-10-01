В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя

С 27 октября по 1 ноября россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Напомним, это связано с празднованием Дня народного единства.
Рабочий день в субботу, 1 ноября, будет сокращенным как предпраздничный. А с 2 по 4 ноября ожидаются длинные выходные.
Это связано с Днем народного единства.
