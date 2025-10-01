  1. Моя Слобода
Студентки из Тульской области стали призерами молодежного конкурса комиксов
Фото министерства образования Тульской области.

Финальным заданием для участников стало создание комиксов по мотивам произведений современного российского писателя Карины Риет.

Студентки из Тульской области стали призерами молодежного конкурса Comic-AI Challenge по созданию комиксов с помощью искусственного интеллекта. Участниками стали более 1000 школьников и студентов организаций СПО.

Второе место заняла студентка Чернского профессионально-педагогического колледж Софья Сачко, на третьем — Виктория Безрукова из Болоховского машиностроительного техникума. Об этом сообщает министерство образования Тульской области.

Во время работы над комиксом конкурсанты могли использовать как готовые нейросети российского и зарубежного производства, так и создать свою нейросеть для генерации уникального проекта.

Финальным заданием для участников стало создание комиксов по мотивам произведений современного российского писателя Карины Риет, в которых рассказывается о судьбах юных героинь, начинающих свою карьеру.

Оценка готовых работ включала как творческие, так и технические аспекты, такие как оригинальность и новизна, мастерство работы с ИИ-инструментами.

Лучшие комиксы будут опубликованы на ресурсах Творческого союза русскоязычных литераторов ЛитО «Щеглы».

вчера, в 16:00 +2
