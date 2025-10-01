Студентки из Тульской области стали призерами молодежного конкурса комиксов

Фото министерства образования Тульской области.

Студентки из Тульской области стали призерами молодежного конкурса Comic-AI Challenge по созданию комиксов с помощью искусственного интеллекта. Участниками стали более 1000 школьников и студентов организаций СПО.

Второе место заняла студентка Чернского профессионально-педагогического колледж Софья Сачко, на третьем — Виктория Безрукова из Болоховского машиностроительного техникума. Об этом сообщает министерство образования Тульской области.

Во время работы над комиксом конкурсанты могли использовать как готовые нейросети российского и зарубежного производства, так и создать свою нейросеть для генерации уникального проекта.

Финальным заданием для участников стало создание комиксов по мотивам произведений современного российского писателя Карины Риет, в которых рассказывается о судьбах юных героинь, начинающих свою карьеру.

Оценка готовых работ включала как творческие, так и технические аспекты, такие как оригинальность и новизна, мастерство работы с ИИ-инструментами.

Лучшие комиксы будут опубликованы на ресурсах Творческого союза русскоязычных литераторов ЛитО «Щеглы».