В Тульской области стоимость патента для иностранцев увеличится до 25 тысяч рублей

Фото Дмитрия Дзюбина.

В 2026 году в Тульской области стоимость патента для граждан ближнего зарубежья поднимут до 25 тысяч рублей. Сейчас его стоимость составляет 11 200 рублей. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.



Также глава региона подписал указ, на основании которого иностранцы не смогут работать по патенту по направлениям:

производство детского питания и диетических пищевых продуктов;

предоставление продуктов питания и напитков;

в парикмахерских и салонах красоты;

торговля алкоголем и табаком;

косметическими товарами и товарами личной гигиены;

деятельность транспорта и перевозка пассажиров;

трудоустройство и подбор персонала;

деятельность охранных служб.

Кроме того, губернатор отметил, что в данный момент активно ведется работа по сокращению притока неквалифицированных работников из ближнего зарубежья. Уже сейчас приток иностранных граждан сократили в 3 раза благодаря повышению квалификационных требований к приезжим работникам.



В 2026 году правительство региона планирует ввести требование, согласно которому соотечественник должен иметь высшее образование и стаж работы не менее 2 лет по специальности, востребованной в регионе.