  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области стоимость патента для иностранцев увеличится до 25 тысяч рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области стоимость патента для иностранцев увеличится до 25 тысяч рублей
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области стоимость патента для иностранцев увеличится до 25 тысяч рублей

Губернатор сообщил о новых запретах для иностранных граждан в регионе.

В 2026 году в Тульской области стоимость патента для граждан ближнего зарубежья поднимут до 25 тысяч рублей. Сейчас его стоимость составляет 11 200 рублей. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Также глава региона подписал указ, на основании которого иностранцы не смогут работать по патенту по направлениям:

  • производство детского питания и диетических пищевых продуктов;
  • предоставление продуктов питания и напитков;
  • в парикмахерских и салонах красоты;
  • торговля алкоголем и табаком;
  • косметическими товарами и товарами личной гигиены;
  • деятельность транспорта и перевозка пассажиров;
  • трудоустройство и подбор персонала;
  • деятельность охранных служб.

Кроме того, губернатор отметил, что в данный момент активно ведется работа по сокращению притока неквалифицированных работников из ближнего зарубежья. Уже сейчас приток иностранных граждан сократили в 3 раза благодаря повышению квалификационных требований к приезжим работникам.

В 2026 году правительство региона планирует ввести требование, согласно которому соотечественник должен иметь высшее образование и стаж работы не менее 2 лет по специальности, востребованной в регионе. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 11:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
мигранты в Туле
Место
Тульская область
Погода в Туле 26 сентября: до +15 градусов и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 сентября: до +15 градусов и без осадков
сегодня, в 07:00, 82 691 1
Туляки сообщают о дефиците бензина
Жизнь Тулы и области
Туляки сообщают о дефиците бензина
вчера, в 13:52, 176 8586 -29
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
Жизнь Тулы и области
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
вчера, в 20:33, 71 4883 2
Берег реки Камушки снова доступен для людей: из частной собственности изъято 680 км. м земли
Дежурная часть
Берег реки Камушки снова доступен для людей: из частной собственности изъято 680 км. м земли
сегодня, в 10:11, 13 593 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляк пытался купить премиальную иномарку, но лишился 3 миллионов рублей 
Туляк пытался купить премиальную иномарку, но лишился 3 миллионов рублей 
Билетов нет, кассир исчезла: ЧП с концертом «Руки вверх!» рискует повториться и на концерте Анны Асти
Билетов нет, кассир исчезла: ЧП с концертом «Руки вверх!» рискует повториться и на концерте Анны Асти
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.