Билетов нет, кассир исчезла: ЧП с концертом «Руки вверх!» рискует повториться и на концерте Анны Асти

В редакцию Myslo обратилась тулячка, которая купила фиктивные билеты, но смогла вернуть деньги назад.

Вчера мы писали про туляков, которые не смогли попасть на концерт группы «Руки вверх!» в «Тула-Арене». Оказалось, что билетов, которые люди купили с 50-процентной скидкой, не существует. Кассир до последнего обещала, что проходки поступят на почту, но люди остались ни с чем. На концерт любимой группы их не пустили.

После этого в редакцию Myslo обратилась тулячка Виктория. Женщина рассказала про похожий инцидент с билетами на концерт Анны Асти:

— Купили билеты на выступление певицы с 50-процентной скидкой за 2 тысячи рублей вместо 4 тысяч. Когда поняли, что билетов не дождемся, приехали в кассу, расположенную в Большом универмаге, требовать назад свои деньги. На месте увидели, что не только мы попались, — у кассы собралась целая толпа возмущенных людей.

Кассир уверяла, что не сможет вернуть деньги, так как они на «бизнес-карте», что нужно подождать. «Переговоры» длились два часа — потом мы пригрозили полицией, и кассир заняла у напарницы нужную сумму — 56 000 рублей.



Оксана У.

В настоящий момент кассир, 54-летняя Оксана У., перестала выходить на связь с обманутыми клиентами. По предварительной информации, с ней беседуют сотрудники полиции.