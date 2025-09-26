В некоторых районах Тулы и области прозвучал вой сирен

Фото правительства Тульской области

Приблизительно в 13.50 в некоторых районах Тулы и области была слышна сирена. Об этом в редакцию сообщили читатели Myslo.



Позже сообщили, что в городе проверяли систему оповещения населения. Официальных комментариев пока нет.