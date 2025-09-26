В выходные в Туле похолодает и пойдет дождь

Еще сегодня в Туле будет солнечная погода, однако уже завтра небо затянет облаками, вероятны дожди. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин:

— Уже предстоящей ночью начнутся дожди. Днем в субботу похолодает до +11…+13 градусов. Ночью с пятницы на субботу температура может опуститься до +5…+7 градусов, а в воскресенье — до +4…+6. Эксперт также предупредил о достаточно плотных порывах ветра до 5-10 м/с.

По словам синоптика, атмосферное давление в начале выходных снизится до 755-757 мм, а к воскресенью увеличится до 760 мм.