На проект по реставрации Ломовских ворот выделено почти 5 млн рублей

Фото Юлии Королевой.

Работы начнутся в 2026 году.

Администрация Тулы разыграла контракт на разработку проектно-сметной документации по сохранению ворот, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дом Демидовых с воротами», XVIII в.».

Сам исторический комплекс находится на ул. Революции, 2 (лит. Б), а знаменитые Ломовские ворота — в Денисовском переулке.

Начальная цена аукциона составила 4 980 685,79 руб.

По контракту подрядчик должен провести предварительные работы, разработать проект первоочередных противоаварийных работ (при необходимости), провести комплексные научные исследования, создать эскизный проект реставрации и подготовить проектную документацию. Далее документы должны пройти государственную историко-культурную экспертизу и согласование в органе охраны объектов культурного наследия города Тулы.

Подрядной организации предстоит предусмотреть максимальное восстановление исторической объёмно-пространственной структуры сооружения и сохранение подлинных элементов памятника. Предложить решения по восстановлению лепного декора, заполнений ворот и калиток.

Ранее Myslo писал, что старинные ворота усадеб Демидова в Денисовском переулке и усадьбы Ливенцова на ул. Дзержинского отреставрируют. И те, и другие ворота — памятники архитектуры федерального значения. Как сообщал глава администрации Тулы Илья Беспалов, ворота отремонтируют в рамках обновления исторического центра Тулы к 2027 году.