  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На проект по реставрации Ломовских ворот выделено почти 5 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На проект по реставрации Ломовских ворот выделено почти 5 млн рублей
Фото Юлии Королевой.

На проект по реставрации Ломовских ворот выделено почти 5 млн рублей

Работы начнутся в 2026 году.

Администрация Тулы разыграла контракт на разработку проектно-сметной документации по сохранению ворот, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дом Демидовых с воротами», XVIII в.».

Сам исторический комплекс находится на ул. Революции, 2 (лит. Б), а знаменитые Ломовские ворота — в Денисовском переулке.

Начальная цена аукциона составила 4 980 685,79 руб.

По контракту подрядчик должен провести предварительные работы, разработать проект первоочередных противоаварийных работ (при необходимости), провести комплексные научные исследования, создать эскизный проект реставрации и подготовить проектную документацию. Далее документы должны пройти государственную историко-культурную экспертизу и согласование в органе охраны объектов культурного наследия города Тулы.

    

Подрядной организации предстоит предусмотреть максимальное восстановление исторической объёмно-пространственной структуры сооружения и сохранение подлинных элементов памятника. Предложить решения по восстановлению лепного декора, заполнений ворот и калиток.

Ранее Myslo писал, что старинные ворота усадеб Демидова в Денисовском переулке и усадьбы Ливенцова на ул. Дзержинского отреставрируют. И те, и другие ворота — памятники архитектуры федерального значения. Как сообщал глава администрации Тулы Илья Беспалов, ворота отремонтируют в рамках обновления исторического центра Тулы к 2027 году.

Myslo рассказывал об истории усадьбы Ливенцова и о Ломовских воротах.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:25 0
Другие статьи по темам
Событие
Ломовские воротареставрация
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как тулякам получить ежемесячную выплату из материнского капитала
Как тулякам получить ежемесячную выплату из материнского капитала
Тульский «Арсенал» заплатит за нетактичных зрителей
Тульский «Арсенал» заплатит за нетактичных зрителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.