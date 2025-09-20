SHOT: компания на «ВАЗе» с тульскими номерами «навела суету» в Москве

Кадр из видео SHOT

Водитель играл на дороге в «шашки», а пассажир размахивал предметом, похожим на пистолет.

Компания молодых людей на отечественной «пятёрке» переполошила жителей столицы. Инцидент произошёл вечером 19 сентября на Филимонковском шоссе. Видео было опубликовано в телеграм-канале SHOT.

Водитель «ВАЗа» с госномером О788РВ71 демонстрировал агрессивную манеру езды и устроил «шашки» на дороге, а его пассажир размахивал из окна предметом, похожим на пистолет.

По словам очевидцев, выстрелов слышно не было, но их мог заглушить звук мотора. Затем «пятёрка» свернула с шоссе на ул. Малое Понизовье в Коммунарке.