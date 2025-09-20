Тульские чиновники сыграют в футбол и хоккей с командой звёзд

Фото Алексея Пирязева

В субботу, 20 сентября, в 13.00, в Ледовом дворце команда правительства Тульской области выйдет на лёд против СК «Забей». Среди гостей – звёзды российского спорта: футболисты Александр Мостовой, Валерий Шмаров, Дмитрий Ананко и многие другие.

А в воскресенье, в то же время, праздничные соревнования переместятся на Центральный стадион «Арсенал» - в составе СК «Забей» на поле выйдут олимпийский чемпион Александр Легков, заслуженный артист России Алексей Глызин и другие звёзды.

Как стало известно Myslo, в составе сборной регионального правительства – заместитель губернатора Алексей Давлетшин, министр цифрового развития и связи Виталий Прокудин, зампред правительства Павел Татаренко.

Их поддержат муниципальные чиновники – заместитель главы администрации Тулы Максим Щербаков, глава администрации Узловского района Николай Терехов и его коллега из Киреевского района Владислав Галкин.