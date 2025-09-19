В Туле голый мужчина сидит на краю балкона на Пролетарской

В одном из домов на улице Пролетарской туляки заметили голого мужчину. Он сидит на краю балкона на 8-м этаже. По словам очевидцев, бедолага отгонял «бесов».
На месте от МЧС России работают три человека и одна единица техники.
UPD. Мужчину спасли.
На месте работают спасатели.
В одном из домов на улице Пролетарской туляки заметили голого мужчину. Он сидит на краю балкона на 8-м этаже. По словам очевидцев, бедолага отгонял «бесов».
На месте от МЧС России работают три человека и одна единица техники.
UPD. Мужчину спасли.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram