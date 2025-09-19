  1. Моя Слобода
В Туле голый мужчина сидит на краю балкона на Пролетарской

В Туле голый мужчина сидит на краю балкона на Пролетарской

На месте работают спасатели.

В одном из домов на улице Пролетарской туляки заметили голого мужчину. Он сидит на краю балкона на 8-м этаже. По словам очевидцев, бедолага отгонял «бесов».

На месте от МЧС России работают три человека и одна единица техники. 

UPD. Мужчину спасли.

вчера, в 13:06
Место
Тула
Прочее
голый мужчинабалконГУ МЧС России по Тульской области
 

