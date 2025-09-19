В Туле открылся первый в регионе дневной стационар для детей с ментальными расстройствами

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ежедневно его могут посещать до 20 детей, получать необходимое лечение и консультации и возвращаться домой.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев осмотрел поликлинику Детской городской клинической больницы Тулы. Здесь по инициативе уполномоченного по правам ребенка Наталии Зыковой и по поручению главы региона открылся первый в регионе дневной стационар для детей с ментальными расстройствами: тревожностью, беспокойством, нарушениями сна и др.

Главный врач больницы Владимир Бурмыкин рассказал, что в стационаре ведут прием врачи-психиатры и специалисты детской больницы. Ежедневно его могут посещать до 20 детей, получать необходимое лечение и консультации и возвращаться домой, в семью, а значит, вести привычный образ жизни.

Курс лечения длится 14 дней и включает посещение бассейна, занятия лечебной физкультурой, физиотерапевтическое лечение.

Родители поблагодарили Дмитрия Миляева за открытие дневного стационара и поддержку детей с особенностями здоровья.

Губернатор осмотрел зал ЛФК, тренажерный кабинет, бассейн и галокамеру. Он посетил отделение «Здоровое детство», где маленькие пациенты проходят осмотр врача перед вакцинацией. Дмитрий Миляев пообщался с педиатром Юлией Рожковой. Она переехала в Тульскую область из Рязани. В Туле она получила служебную квартиру. Как участковый педиатр ежемесячно получает дополнительную выплату к зарплате. Врач отметила, что в регионе созданы комфортные условия для работы медиков.

Глава региона спросил Владимира Бурмыкина о том, как проходит прививочная кампания от гриппа. Главный врач доложил, что в августе в поликлинику поступила противогриппозная вакцина «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». 80% вакцинации проводится в медицинских кабинетах образовательных учреждений. Это позволяет родителям избежать визита в поликлинику и сэкономить свое время.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что сохранение и укрепление здоровья детей — ключевой приоритет правительства региона и одна из задач нацпроекта «Семья». Он поручил заместителю председателя правительства Тульской области Дмитрию Маркову держать на контроле ход прививочной кампании от гриппа.