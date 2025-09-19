  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле открылся первый в регионе дневной стационар для детей с ментальными расстройствами - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле открылся первый в регионе дневной стационар для детей с ментальными расстройствами
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылся первый в регионе дневной стационар для детей с ментальными расстройствами

Ежедневно его могут посещать до 20 детей, получать необходимое лечение и консультации и возвращаться домой.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев осмотрел поликлинику Детской городской клинической больницы Тулы. Здесь по инициативе уполномоченного по правам ребенка Наталии Зыковой и по поручению главы региона открылся первый в регионе дневной стационар для детей с ментальными расстройствами: тревожностью, беспокойством, нарушениями сна и др.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/89/9f/7d79-2e9e-4721-aa14-e7874200b13c/fd837320-e0d2-4669-a9ed-02b3617468be.jpg

Главный врач больницы Владимир Бурмыкин рассказал, что в стационаре ведут прием врачи-психиатры и специалисты детской больницы. Ежедневно его могут посещать до 20 детей, получать необходимое лечение и консультации и возвращаться домой, в семью, а значит, вести привычный образ жизни.

Курс лечения длится 14 дней и включает посещение бассейна, занятия лечебной физкультурой, физиотерапевтическое лечение.

ub4ogot2xp6ej5fs14inuzjlxa9mgf3k.jpg

Родители поблагодарили Дмитрия Миляева за открытие дневного стационара и поддержку детей с особенностями здоровья.

Губернатор осмотрел зал ЛФК, тренажерный кабинет, бассейн и галокамеру. Он посетил отделение «Здоровое детство», где маленькие пациенты проходят осмотр врача перед вакцинацией. Дмитрий Миляев пообщался с педиатром Юлией Рожковой. Она переехала в Тульскую область из Рязани. В Туле она получила служебную квартиру. Как участковый педиатр ежемесячно получает дополнительную выплату к зарплате. Врач отметила, что в регионе созданы комфортные условия для работы медиков.

9iatr9jfr6enkdtc4ica6x6hdv3kp87k.jpg

Глава региона спросил Владимира Бурмыкина о том, как проходит прививочная кампания от гриппа. Главный врач доложил, что в августе в поликлинику поступила противогриппозная вакцина «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». 80% вакцинации проводится в медицинских кабинетах образовательных учреждений. Это позволяет родителям избежать визита в поликлинику и сэкономить свое время.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что сохранение и укрепление здоровья детей — ключевой приоритет правительства региона и одна из задач нацпроекта «Семья». Он поручил заместителю председателя правительства Тульской области Дмитрию Маркову держать на контроле ход прививочной кампании от гриппа.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 14:08 +3
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
Прочее
дневной стационар для детей с ментальными расстройствами
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляк участвует во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая»
Туляк участвует во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая»
В Туле голый мужчина сидит на краю балкона на Пролетарской
В Туле голый мужчина сидит на краю балкона на Пролетарской
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.