  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляк украл у жены свадебное платье, кольцо и туфли в знак протеста против семейной экономии - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк украл у жены свадебное платье, кольцо и туфли в знак протеста против семейной экономии
Фото www.freepik.com.

Туляк украл у жены свадебное платье, кольцо и туфли в знак протеста против семейной экономии

Теперь на мужчину завели уголовное дело.

В дежурную часть ОМВД России по городу Донскому обратилась местная жительница и рассказала о пропаже свадебного платья, золотого обручального кольца и свадебных туфель.

В ходе расследования стражи правопорядка задержали супруга тулячки. Мужчина рассказал, что накануне повздорил со своей новоиспечённой супругой, — у них не совпали взгляды относительно формирования семейного бюджета и в отместку, когда потерпевшей не было дома, залез в окно и совершил кражу.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Похищенное вернули молодой жене. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 11:23 −2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
кражасвадебное платьеУМВД России по Тульской области
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За неделю туляки добровольно сдали 18 единиц оружия
За неделю туляки добровольно сдали 18 единиц оружия
В Тульской области осудили двух мужчин за нападение 10-летней давности на председателя ДНП
В Тульской области осудили двух мужчин за нападение 10-летней давности на председателя ДНП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.