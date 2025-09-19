Туляк украл у жены свадебное платье, кольцо и туфли в знак протеста против семейной экономии

Фото www.freepik.com.

В дежурную часть ОМВД России по городу Донскому обратилась местная жительница и рассказала о пропаже свадебного платья, золотого обручального кольца и свадебных туфель.

В ходе расследования стражи правопорядка задержали супруга тулячки. Мужчина рассказал, что накануне повздорил со своей новоиспечённой супругой, — у них не совпали взгляды относительно формирования семейного бюджета и в отместку, когда потерпевшей не было дома, залез в окно и совершил кражу.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Похищенное вернули молодой жене. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.