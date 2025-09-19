  1. Моя Слобода
  За неделю туляки добровольно сдали 18 единиц оружия
За неделю туляки добровольно сдали 18 единиц оружия
Фото Росгвардии по Тульской области.

Акция продлится до 1 декабря 2025 года.

В Тульской области сотрудники Росгвардии провели более 60 проверок соблюдения установленных правил оборота оружия у граждан.

Специалисты составили 9 протоколов об административных правонарушениях, изъяли 17 единиц оружия. Добровольно туляки сдали 18 единиц оружия и более 150 патронов.

«В соответствии с действующим законодательством, лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной и административной ответственности», — напомнили в региональном ведомстве. 

Напомним, с начала марта туляки заработали на сдаче оружия больше 300 тысяч рублей. 

вчера, в 11:40 0
Место
Тульская область
Прочее
сдача оружияРосгвардия
 

