За неделю туляки добровольно сдали 18 единиц оружия

Фото Росгвардии по Тульской области.

Акция продлится до 1 декабря 2025 года.

В Тульской области сотрудники Росгвардии провели более 60 проверок соблюдения установленных правил оборота оружия у граждан.

Специалисты составили 9 протоколов об административных правонарушениях, изъяли 17 единиц оружия. Добровольно туляки сдали 18 единиц оружия и более 150 патронов.

«В соответствии с действующим законодательством, лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной и административной ответственности», — напомнили в региональном ведомстве.

Напомним, с начала марта туляки заработали на сдаче оружия больше 300 тысяч рублей.