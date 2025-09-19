  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Тульской области осудили двух мужчин за нападение 10-летней давности на председателя ДНП - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области осудили двух мужчин за нападение 10-летней давности на председателя ДНП
Фото прокуратуры Тульской области.

В Тульской области осудили двух мужчин за нападение 10-летней давности на председателя ДНП

Каждый из них получил по 15 лет.

Гособвинитель прокуратуры области поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 32 и 33-летнего уроженцев Твери и Москвы, обвиняемым в разбое с применением насилия, похищении человека и угоне. 

В октябре 2014 года они напали на 50-летнего председателя дачного некоммерческого партнерства «Ковалево» в Заокском районе. Злоумышленники выстрелили из пистолета ему в голову, избили и затащили в дом, где заставили подписать договор займа на 40 миллионов рублей.

После этого злоумышленники забрали 400 тысяч рублей, похитили потерпевшего и на его автомобиле Toyota Land Crusier скрылись с территории ДНП. Подсудимые были задержаны на территории Чеченской Республики в сентябре и ноябре 2024 года, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Материалы уголовного дела в отношении остальных членов организованной преступной группы выделены в отдельные производства в связи с их розыском.

Суд приговорил виновных к 15 годам и 15 годам 3 месяцам лишения свободы соответственно, назначив каждому дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск потерпевшего о взыскании с подсудимых материального и морального ущерба удовлетворен на общую сумму 650 тысяч рублей. 
Приговор в законную силу не вступил.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 10:39 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
судпокушение на убийствопрокуратура Тульской области
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляк украл у жены свадебное платье, кольцо и туфли в знак протеста против семейной экономии
Туляк украл у жены свадебное платье, кольцо и туфли в знак протеста против семейной экономии
В Суворове появились новые точки доступа Wi-Fi
В Суворове появились новые точки доступа Wi-Fi
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.