В Тульской области осудили двух мужчин за нападение 10-летней давности на председателя ДНП

Фото прокуратуры Тульской области.

Каждый из них получил по 15 лет.

Гособвинитель прокуратуры области поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 32 и 33-летнего уроженцев Твери и Москвы, обвиняемым в разбое с применением насилия, похищении человека и угоне.

В октябре 2014 года они напали на 50-летнего председателя дачного некоммерческого партнерства «Ковалево» в Заокском районе. Злоумышленники выстрелили из пистолета ему в голову, избили и затащили в дом, где заставили подписать договор займа на 40 миллионов рублей.

После этого злоумышленники забрали 400 тысяч рублей, похитили потерпевшего и на его автомобиле Toyota Land Crusier скрылись с территории ДНП. Подсудимые были задержаны на территории Чеченской Республики в сентябре и ноябре 2024 года, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Материалы уголовного дела в отношении остальных членов организованной преступной группы выделены в отдельные производства в связи с их розыском.

Суд приговорил виновных к 15 годам и 15 годам 3 месяцам лишения свободы соответственно, назначив каждому дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск потерпевшего о взыскании с подсудимых материального и морального ущерба удовлетворен на общую сумму 650 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.