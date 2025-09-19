  1. Моя Слобода
Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем оружейника
Фото из архива Myslo

Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем оружейника

Работники оборонно-промышленного комплекса 19 сентября отмечают профессиональный праздник.

Губернатор Дмитрий Миляев поздравил работников и ветеранов оборонной промышленности Тульской области с Днем оружейника:

«Тульская область по праву считается родиной отечественной оборонной промышленности и заслуженно носит звание оружейной столицы России. Более трех веков туляки хранят и развивают славные оружейные традиции, передавая из поколения в поколение уникальный опыт и знания.

Мы с гордостью вспоминаем имена легендарных мастеров — Мосина, Токарева, Шипунова, Грязева, Денежкина, Макаровца, Ганичева, Стечкина и многих других. Их труд — пример истинного служения Родине.

Сегодня их дело достойно продолжают работники Императорского Тульского оружейного завода, КБП, «Стрелы», «СПЛАВа», Туламашзавода, Тулаточмаша и других предприятий. Они уверенно удерживают лидирующие позиции в российском ОПК, создавая высокоточное вооружение, реактивные системы залпового огня, стрелковое и пушечное оружие, которые надежно служат нашей армии.

Это особенно важно сегодня, когда наша страна проходит через серьезные испытания. В условиях специальной военной операции ваша работа исключительно значима. Вы — те, кто обеспечивает защиту и укрепляет обороноспособность Отечества, создает оружие Победы.

Благодарю вас за тяжелый труд, самоотдачу и преданность своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!»

вчера, в 09:19 0
