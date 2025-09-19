Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем оружейника

Фото Алексея Пирязева.

Помощник Президента отметил, что Тула была и остается оружейной столицей России.

«Уважаемые работники оборонных предприятий Тульской области! Поздравляю вас с Днем оружейника!

Тульский ОПК — гордость не только региона, но и всей страны. Он вносит огромный вклад в развитие российской экономики.

Тула была и остается оружейной столицей России, родиной выдающихся инженеров и конструкторов, настоящих патриотов.

Здесь разрабатываются и выпускаются известные далеко за пределами страны уникальные образцы вооружения и военной техники.

В условиях СВО тульское оружие показывает высокую эффективность, помогая военнослужащим выполнять сложнейшие боевые задачи. А тульские оружейники своим самоотверженным трудом приближают нашу Победу.

Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе по укреплению обороноспособности Отечества», — написал в поздравительной телеграмме Дюмин.