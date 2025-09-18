  1. Моя Слобода
В Туле наградили работников социальной сферы и здравоохранения
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле наградили работников социальной сферы и здравоохранения

Торжественная церемония состоялась в здании регионального правительства.

Заместитель губернатора Наталья Архипова поздравила работников социальной и медицинской сферы, а также представителей Соцфонда, органов ЗАГС и специалистов, обеспечивающих защиту прав потребителей и благополучие туляков.

— Вы стоите на защите здоровья и жизни, помогаете тем, кто особенно нуждается в поддержке. Во многом благодаря вашей преданности профессии и многолетнему труду Тульская область успешно развивается, — сказала Наталья Архипова.

285sjvg3bpf42wmex8rodq8j1n0ekom4.jpg

Медалями «Трудовая доблесть» II и III степени были награждены специалисты учреждений здравоохранения, социальной защиты, загсов и федеральных структур. Среди них — врачи, социальные работники, сотрудники министерств и ведомств, посвятившие десятилетия служению людям. Особо отмечены их заслуги в поддержке семей с детьми, заботе о ветеранах, помощи пожилым, развитии системы здравоохранения и наставничестве.

nict8hk0q9slpvck62hshaept221spfx.jpg

Знаком отличия «Почетный наставник» отмечена заведующая отделением Тульской городской клинической больницы скорой помощи им. Д. Я. Ваныкина Анна Остапчук — за вклад в профессиональное становление молодых специалистов.

— Сегодня мы чествуем людей, чей труд не всегда заметен, но именно он формирует основу социальной защищенности жителей региона. Для многих из вас работа давно стала делом жизни, и ваш пример вдохновляет, — подчеркнула Наталья Архипова.

вчера, в 09:00 0
Событие
правительство Тульской областинаграждениерегиональные награды
Место
Тульская область
 

